"Последний шанс разбогатеть". В России приплыв людей в военкоматах, угрожает ли это Украине

Деньги – главный стимул для россиян, идущих на войну по контракту

Для многих россиян, особенно с экономически депрессивных регионов, военный контракт — это шанс получить деньги, которых они никогда не держали в руках. Именно рубли, а не идеология или патриотизм, являются главным двигателем пополнения российской армии. И как узнал "Телеграф" из собственных источников, в последние недели количество желающих заключить такое соглашение резко возросло. Причина — слухи о возможном скором завершении так называемой "специальной военной операции – СВО" в результате мирных договоренностей с участием США.

Для многих новобранцев расчет прост, но потенциально фатальный: зарегистрироваться, получить значительное денежное вознаграждение, пройти обучение и надеяться на незначительные травмы или на завершение войны, прежде чем столкнуться с серьезной битвой.

Какие суммы предлагает Россия своим "добровольцам"? Насколько опасна эта тенденция для Украины? "Телеграф" разбирался в этих вопросах.

Речь идет о миллионах рублей

Формально, в России насчитывается около 1100 населённых пунктов, имеющих статус города. Если хотя бы один житель из каждого города каждый день приходит в военкомат, это уже более тысячи контрактников в сутки.

— В первой половине прошлого года такие цифры были типичными. Позже поток уменьшился до 600-700 человек в день, но сейчас снова поднялся — примерно до уровня 1000 — 1100 ежедневно, — говорит в разговоре с "Телеграфом" военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Подобную статистику еще 15 января 2024 приводил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий. По его словам, благодаря скрытой мобилизации и агитации, российское войско пополняется примерно на 30 тысяч человек каждый месяц.

Украинская разведка фиксирует, что пленные россияне как один называют схожую причину подписания контракта: "Хотел улучшить материальное положение", "Надо было рассчитаться с кредитами", "У меня ипотека и семья".

Известно, что в 2025 году контрактникам в России предлагают единовременную выплату при подписании контракта в размере 2 300 000 рублей (более 1 млн в гривнах по состоянию на 20 марта) и ежемесячное довольствие от 210 000 рублей (около 100 тысяч гривен).

Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации

Для обитателя русской глубинки такие суммы выглядят просто космическими. Для понимания: средняя месячная зарплата россиянина, по официальным данным Росстата, составляет почти 130 тысяч рублей (63 тысячи гривен), для жителя столицы – 282 тысячи. Хотя около 90% россиян утверждают, что о таких цифрах можно только мечтать и это и близко не соответствует действительности.

Опрос под новостью с цифрами Росстата

Например, в Белгородской области (пограничной с Украиной) средняя зарплата в образовании составляла 49 881 рубль (24 541 грн), а в здравоохранении и социальных услугах – 50 875 рублей. Если брать именно эти цифры, то единовременная выплата за подписание контракта составляет примерно 30 или даже 40 месячных зарплат.

Хотя дефицит российского бюджета продолжает увеличиваться, проект расходов на 2025-2027 годы свидетельствует, что российские власти предусмотрели 90 млрд рублей на единовременные выплаты за заключение контрактов с Минобороны.

Также для участников так называемой СВО предусмотрены дополнительные доплаты за пребывание в зоне боевых действий, компенсации за ранения и финансовая поддержка в случае гибели. За легкие травмы выплачивают от 100 000 до 300 000 рублей, за тяжелые – до 1 000 000 рублей с бесплатной реабилитацией. В случае гибели военнослужащего его семья получает 5 000 000 рублей однократно и ежемесячно: жена (супруг) – 30 000 рублей, каждый ребенок – 15 000 рублей. Также государство компенсирует непогашенные кредиты на сумму до 10 000 000 рублей.

Дополнительно Кремль предоставляет возможность получения жилищного сертификата или субсидии до 2,5 млн рублей на покупку жилья, доступ к программе военной ипотеки, где часть выплат по кредиту покрывает государство, а также целый перечень социальных гарантий. Также возможна компенсация непогашенных кредитов, включая ипотеку и автокредиты, до 10 млн рублей.

"Подписывайте быстрее, пока не поздно"

Сейчас по информации "Телеграфа" в России возникает интересная тенденция: потенциальным солдатам подчеркивают, что сейчас, возможно, "финальная возможность" воспользоваться выгодными финансовыми предложениями до того, как война подойдет к концу.

Объявление в российской соцсети

Тема, будут ли выплаты оккупантам действительны в случае непредвиденных обстоятельств, уже вызывает их беспокойство и обсуждается в медиапространстве.

Однако российские военные начальники уверяют призывников, что даже если наступит временный мир, тот, кто подпишет контракт и попадет в зону СВО, получит обещанные 2 миллиона рублей. Это правило будет действовать, пока президент РФ Владимир Путин не остановит "специальную военную операцию".

Одна из новостей в российских медиа

Как отмечает в беседе с "Телеграфом" Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ, его источники также подтверждают: в тамошних военкоматах чуть ли не очереди из желающих подписать контракт.

— Вполне вероятно, что сработали тезисы о "скором заработке" и "вскоре будет перемирие, поэтому все вернутся в семьи". Это могло стать определенным триггером, запустившим волну добровольцев, – говорит он.

Новая волна подготовленных врагов будет уже через два месяца

Российский центр подготовки контрактников и добровольцев обучает бойцов в течение месяца, но срок подготовки и переподготовки военнослужащих, осваивающих новую военно-учетную специальность (УС), может быть больше — до 45 дней. Это означает, что через два месяца российская армия получит новый поток "мотивированных" (по крайней мере, финансово) бойцов.

Однако, по словам Селезнева, здесь следует учитывать, что месячные потери среди российских войск составляют ориентировочно 30–35 тысяч погибших и раненых. Другими словами, эти потери просто уравновешиваются аналогичным числом нового пополнения.

Как считает военный эксперт, количественное увеличение российских военнослужащих только из-за наплыва желающих — возможно. Ведь в РФ активно реализуются программы подготовки и обеспечения личного состава. Начальники центров комплектования стараются как можно скорее готовить новобранцев. Впрочем, как отмечает эксперт, речь идет уже не столько о профессии или военной обучении, сколько о банальной необходимости "затыкать дыры" в штурмовых отрядах после огромных потерь в "мясных" атаках.

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ уверяет, что те россияне, которые реально взвешивают риски, могут изменить свое мнение. Часть из них будет просто бежать из войска, как только увидит реальность на фронте.

— Медленно, но россияне начинают понимать: перемирия или стабилизации на поле боя не будет — из-за неуступчивой позиции Путина, не готового идти на компромиссы, — считает он.

К тому же, как говорит "Телеграфу", военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, большинство тех, кого можно было мотивировать финансово — уже на фронте.

Он разделяет мнение, что волна интереса россиян к контрактной службе не изменит ситуацию кардинально. По его словам, Россия не сможет оперативно привлечь 50-100 тысяч новых военных для формирования эффективного ударного соединения. Реалистичные оценки ограничиваются несколькими десятками тысяч.

— Еще один важный момент — проблема командного состава. У России нет достаточного количества квалифицированных офицеров, которые могли бы эффективно управлять новыми подразделениями. И даже если они наберут определенное количество солдат, без должного управления эта группировка не будет эффективной, — считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Что если Путин рискнет объявить мобилизацию?

Другое дело — если Путин все же отважится на частичную мобилизацию.

— Это может повлиять на ситуацию на поле боя. Хотя и вероятность такого сценария не очень высока, – говорит Селезнев.

Периодическое повышение выплат россиянам по военному контракту свидетельствует о неготовности Кремля к такому шагу. Это станет для Путина еще большим экономическим бедствием, которое к тому же разрушает основы авторитаризма и доктрину непобедимости.

— Если мобилизацию все-таки объявят, у жителей РФ встанет вполне логичный вопрос: а где та же российская армия? Почему она не способна справиться? Ведь в 2022 году войну начинали 200 тысяч военнослужащих. Сейчас в так называемой СВО задействовано более 600 тысяч. И этого все равно недостаточно. Так сколько еще нужно мобилизовать, чтобы реализовать очередные планы Путина? — отмечает эксперт.

Деньги равны мотивации, и это нормально

Руководящие структуры России ввели щедрые денежные бонусы именно для того, чтобы поддерживать миф о том, что россияне сами идут воевать и защищать собственные ценности. Этим, к слову, часто хвалится Путин.

Но как объясняет "Телеграфу" Роман Свитан, такой подход не является чем-то гениальным, а в мире это называется рынком боевого труда.

— Люди продают свои навыки и жизнь за деньги, даже если это звучит цинично. В России этот подход активно ввел еще Евгений Пригожин через частную военную компанию "Вагнер", и тогда была налажена схема финансовой мотивации как главного средства рекрутинга, — говорит он.

Российская армия сегодня продолжает эту логику: платить больше – получить "мотивацию". Это позволяет привлечь тех, кто не идет воевать по идеологическим соображениям, но готов рисковать жизнью за большие выплаты. И здесь, по его мнению, Украине следует делать выводы: если хотим повысить качество кадрового состава армии, необходимо создать конкурентную финансовую мотивацию.

— Зарплата в 5 тысяч долларов в месяц — это то, что сегодня предлагают в мире контрактникам, — отмечает эксперт.

Конечно, большинство россиян мыслят довольно примитивно. И большие деньги не всегда мотивируют надолго, поскольку они выступают в роли захватчиков.

— Вспомним, как меняется риторика российских военных, которые попадают в плен. Это разительно отличается от того, что мы видим в российских телеграмм-каналах или на телевидении. Там пафос и пропаганда, а в реальности страх и растерянность, — говорит Тимочко.

К слову, процент этих "финансово мотивированных" добровольцев, вообще доживающих до получения обещанных выплат, невелик.

Так или иначе, несмотря на все слухи, нет никаких официальных договоренностей даже о прекращении огня. Итак, вопрос о том, как изменится мотивация этих контрактников, если они узнают, что обещания о "скором завершении войны" были манипуляцией, и как это повлияет на их боеспособность, остается риторическим.