У Росії п’яні депутати побили жінку: чим вона "провинилася"

У нападі також брала участь дружина одного з депутатів

У Калінінградській області порушено кримінальну справу за фактом побиття жінки двома депутатами від провладної партії "Єдина Росія" та їхньою супутницею. Як повідомило регіональне управління Слідчого комітету (СК), інцидент стався в ніч проти 23 січня 2025 року в селищі Янтарний.

Про це повідомляє видання "Новий Калінінград" із посиланням на СК. Після нападу "єдинороси" втекли.

За даними слідства, депутати Бурштинового міського округу Павло Малихін та Василь Рогатко, а також дружина Малихіна, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напали на 37-річну жінку біля ресторану "Бурштинова легенда", власником якого є сам Малихін. Приводом для агресії стало те, що потерпіла випадково перекинула діжку з деревом біля входу до закладу.

Усіх трьох учасників нападу було оголошено у федеральний розшук за статтею 213 частини 2 КК РФ (хуліганство, вчинене групою осіб за попередньою змовою). За кілька тижнів СК повідомив про затримання одного з фігурантів — Павла Малихіна. Щодо його дружини плануються слідчі дії найближчим часом.

Слідчі продовжують роботу зі встановлення всіх обставин і шукають свідків. Також мешканців регіону просять повідомляти будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваних осіб.

Раніше російський виконавець, який також є членом "Єдиної Росії", Олександр Буйнов збив на дорозі виховательку дитячого садка у Підмосков’ї. ДТП сталася увечері, коли артист їхав своїм автомобілем Lexus. 61-річна жінка в цей час переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.