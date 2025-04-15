В России начался отлов призывников: опасно ли это для Украины

Двух призывников "отбили" правозащитники

В Москве начали "отлавливать" призывников в метро. Только за последние сутки произошло три таких случая. Все они были задержаны и отправлены в отделы полиции.

Об этом сообщает Новая газета Европы. Несколько общественных организаций в РФ получили соответствующие обращения от россиян.

По словам представителей российского общественного объединения "Движение сознательных отказчиков" (ДСО), за сутки случилось три случая "отлова" призывников в метро. Их задержали и отправили в отделы полиции, откуда позднее пытались перенаправить в Единый пункт призыва (ЕПП). Отмечается, что двух призывников удалось "отбить" правозащитникам.

При этом, юристы из команды Ахильгова напоминают, что в прошлую призывную кампанию потенциальных солдат ловили в больницах, судах и городских центрах услуг. После этого мужчин доставляли в ЕПП и пытались отправить в армию "одним днем".

Этим россиянам правозащитники посоветовали оформлять отсрочки и посещать военкоматы с адвокатами. Если уже вынесено решение о призыве, необходимо как можно скорее начать процесс обжалования — сначала в призывной комиссии региона, а затем — в суде. Отмечается, что с момента подачи иска решение о призыве приостанавливается.

В Метро Москвы вылавливают призывников. Фото: Новая газета Европы

Мобилизация и призыв на срочную службу в России — в чем разница

Срочная служба проходит ежегодно и, в отличие от мобилизации, имеет четкий срок – 12 месяцев. Кроме того, срочная служба не предполагает участие призывников в военных действиях, а направлена на подготовку будущего резерва. Однако нередко срочникам предлагают или принудительно убеждают их подписать контракты, после которых они отправляются на войну в Украину.

На срочную службу могут призывать граждан от 18 до 30 лет. Призыв проходит два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

А мобилизация в России была объявлена во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте текущего года российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва на срочную военную службу в 2025 году. Сроки призыва: с 1 апреля по 15 июля 2025 года.