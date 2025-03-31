Поедут воевать против Украины? В России скоро начнется новая волна мобилизация

Указ Путина: кого призовут в армию в 2025 году и что дальше?

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва на срочную военную службу в 2025 году. Согласно документу этот призыв охватывает граждан, которые не находятся в запасе и подлежат обязательной службе в соответствии с российским законодательством.

Об этом сообщает ТАСС.

Детали указа:

Сроки призыва: с 1 апреля по 15 июля 2025 года. Количество призывников: 160 000 человек. Возрастная категория: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

Как заявили в Министерстве обороны России: "Весенняя призывная компания никак не связана с проведением военной операции в Украине."

Отметим, что с 2024 года в России был изменен призывной возраст: верхний предел повышен с 27 до 30 лет, что увеличило общий призывной возраст на три года.

Отправят ли срочников воевать в Украину:

Официально российские власти заявляют, что военнослужащие срочной службы не привлекаются к боевым действиям в Украине. Президент Путин подчеркивал, что новобранцы "никогда не отправлялись" на передовую во время конфликта.

Однако, по данным независимых источников, есть случаи, когда срочники мотивируют или заставляют подписывать контракты для участия в боевых действиях.

Так, по данным американского Института изучения войны (ISW), родители российских призывников, служащие в воинской части в Чебаркуле Челябинской области, написали обращение для прямой линии президента Владимира Путина 19 декабря.

В обращении отмечается, что "российские военные принуждают их детей подписывать контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ".

Как сообщает издание Defense Express, в августе 2024 года в ходе масштабного прорыва вооруженных сил Украины на территорию Курской области россии именно солдаты-срочники вместе с подразделениями пограничников оказались на первой линии российской обороны. В результате боев на Курщине десятки военных из России попали в украинский плен. Значительная часть из них – солдаты срочной службы.

Кроме того, наблюдается тенденция привлечения к боевым действиям лиц старшего возраста, в том числе тех, кому за 50 лет, а также иностранных граждан, подписывающих контракты за финансовое вознаграждение. Об этом сообщает FT.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российская армия продолжает пополнять свои ряды. В военкоматах РФ выстроились целые очереди желающих подписать контракт. Пропагандистские тезисы о "быстром заработке" и "неизбежном перемирии" могут быть основными факторами такого ажиотажа.