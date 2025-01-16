Путин призывает россиян, которые находятся в запасе

По этому случаю был издан специальный указ

В четверг, 16 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале и уже вступил в силу.

Подобные военные сборы для пребывающих в запасе россиян проводятся регулярно. Их цель — улучшение профессиональных навыков и знаний военнослужащих.

"Правительству России и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом пребывающих в запасе граждан для прохождения военных сборов и с проведением сборов", — говорится в сообщении.

Такие сборы являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов. Участие в них, как правило, принимают те, кто имеет востребованные в армии специальности, а также те, кто был освобождён от военной службы или получил отсрочку.

Всем запасникам будут разосланы повестки и они будут обязаны явиться на сборы в указанное время и место.

Напомним, в середине сентября 2024 года Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил России еще на 180 тысяч человек (до 2389130 человек, в том числе 1500000 военнослужащих).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что руководство Министерства обороны России давит на президента РФ Владимира Путина в вопросе объявления новой волны мобилизации. По их мнению, это позволит компенсировать потери русской армии в Украине и нарастить количество войск.