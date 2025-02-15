Даже супермаскировка не помогла. ВСУ ликвидировали российского офицера

Уничтожили также оборудование российских военных

Украинские военные с помощью беспилотников уничтожили российского офицера, несмотря на его попытки замаскироваться. На Торецком направлении украинские защитники нанесли точный удар по позициям российских оккупантов.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода обнаружили и уничтожили тщательно замаскированный блиндаж противника. Об этом идет речь в видео бригады.

Подразделение "Гюрза" батальона беспилотных систем во время разведки заметил подозрительную активность на враждебных позициях. После детального обследования местности украинские военные обнаружили скрытое укрытие. В блиндаже кроме обычных пехотинцев находился офицер российской радиоразведки.

Вражеский офицер вместе с эвакуационной группой попытался покинуть опасную зону. Однако украинские воины оперативно отреагировали на попытку побега. Благодаря профессиональным действиям операторов дронов и точным ударам, оккупанты понесли значительные потери. Украинские военные уничтожили не только личный состав противника, но и все разведывательное оборудование.

Также ранее "Телеграф" писал, что украинские военные эпически уничтожили вражеский опорный пункт на Курщине. Такая тактика помогает дезорганизовать российские подразделения