Путин строит фашизм в России, поэтому любит парады – политолог о войсках на Красной площади

Сегодня для военных строевая подготовка не имеет никакого значения

Россияне не заметили, как с конца 1990-х годов демократия в их стране превратилась в диктатуру фашистского толка. Потому и власть, и рядовые граждане РФ так любят военные парады на Красной площади в Москве.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Телеграф UA" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он провел историко-идеологические параллели.

По его словам, любой диктатуре хорошо, когда ее поддерживает некая идеология. У Гитлера был нацизм, у Муссолини — фашизм, у Сталина — путь к коммунизму, а у Путина такая идеология еще не сложилась.

— У него такой "винегрет": какие-то имперские мотивы, тот же Сталин и они — потомки Советского Союза. И ему идеологию заменяет нарратив под названием: "Мы когда-то победили весь мир, а значит — и сейчас можем себе позволить противостоять всему миру", — говорит политический эксперт.

По его мнению, путинский режим полностью подпадает под понятие фашизма, возникшего в 20-х годах XX века, первым идеологом которого был диктатор Королевства Италия (1922-1943) Бенито Муссолини.

— Это была очень привлекательная левая идеология, которая делала ставку на героизацию, лидера нации и имела очень важный элемент — государство в основе всего. Это нравится обычным людям. Вот у него — классический фашизм. И очень интересно смотреть, когда единственная страна, которая празднует победу над немецким фашизмом, сама сегодня является российскими фашистами. Я даже против термина "рашизм", потому что это "новояз". Многие люди не понимают, что такое рашизм..

А что такое фашизм? Человечество давно определило этот режим, эту левую идеологию как преступную. Фашистов не любят. Фашисты является злом. Фашизм когда-то привел к мировой войне. И потому бы я называл "российский фашизм". Это классический фашизм по всем признакам. А фашисты любят парады, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Однако, по его мнению, парады — это огромный анахронизм.

— Парады — это со времен, когда были цари и короли. Сегодня для военных строевая подготовка не имеет никакого значения. Когда колоннами ходили на поле боя и стреляли по врагу, тогда строевая подготовка имела какой-то смысл. Сегодня совершенно нет. Сегодня даже люди уже перестали воевать. И наша война открыла новую эпоху технологической войны, потому что воюют дронами, — подытожил политолог.

Напомним, Украина выразила демарш странам, лидеры которых посетили "парад победы" в России.