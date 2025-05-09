Ватикан отобрал славу Путина. Мемы о параде в Москве ширятся по сети
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Появились мемы о параде
Парад в Москве 9 мая отметился тем, что глава России Владимир Путин унизил Александра Лукашенко – самопровозглашенного президента Беларуси. Между тем в сети публикуют мемы об очередном "шабаше" Путина.
"Телеграф" собрал самые яркие из них. В частности, шутят, что Ватикан отобрал славу Путина, избрав накануне нового Папу Римского. Ведь внимание мира приковано именно к событиям в Ватикане, об этом гораздо больше пишут СМИ, чем о российском параде.
Известно, что Путин очень боялся нападения или провокации на параде. Это также послужило поводом для шуток.
Также показывают, каким действительно должен быть военный парад в России. В лучшем случае — одинокий Путин, оккупанты без конечностей и побитая техника, в худшем — черные пакеты.
На параде в Москве присутствовали военные преступники – Путин, Лукашенко, глава МИД РФ Сергей Лавров. Они должны носить тюремные робы.
Кроме того, украинцы визуализируют настоящий парад на Красной площади. Армия, которая убивает детей и женщин, не имеет повода для гордости.
Как рассказывал "Телеграф", россияне запустили фейк, что украинцы якобы скучают по параду на 9 мая. Однако разоблачили сами себя.