Путін будує фашизм у Росії, тому любить паради – політолог про війська на Красній площі

Сьогодні для військових стройова підготовка не має жодного значення

Росіяни не помітили, як з кінця 1990-х років демократія у їхній країні перетворилася на диктатуру фашистського штибу. Тому і влада, і пересічні громадяни РФ так люблять військові паради на Красній площі у Москві.

Про в інтерв’ю YouTube-каналу "Телеграф UA" розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Він провів історично-ідеологічні паралелі.

За його словами, будь-якій диктатурі добре, коли її підтримує якась ідеологія. У Гітлера був нацизм, у Муссоліні — фашизм, у Сталіна — шлях до комунізму, а у Путіна така ідеологія ще не склалася.

— У нього такий "вінегрет": якісь імперські мотиви, той же Сталін і вони — нащадки Радянського Союзу. І йому ідеологію заміняє наратив під назвою: "Ми колись перемогли весь світ, а значить — і зараз можемо собі дозволити протистояти всьому світу", — каже політичний експерт.

На його думку, путінський режим повністю підпадає під поняття фашизму, який виник у 20-х роках XX століття, і першим ідеологом якого був диктатор Королівства Італія (1922-1943) Беніто Муссоліні.

— Це була дуже приваблива ліва ідеологія, яка робила ставку на героїзацію, лідера нації та мала дуже важливий елемент — державу в основі всього. Це подобається звичайним людям. От у нього — класичний фашизм. І дуже цікаво дивитися, коли єдина країна, яка святкує перемогу над німецьким фашизмом, сама є сьогодні російськими фашистами. Я навіть проти терміну "рашизм", тому що це "новояз". Багато людей не розуміють, що таке рашизм.

А от що таке фашизм? Людство давно визначило цей режим, цю ліву ідеологію як злочинну. Фашистів не люблять. Фашисти є злом. Фашизм колись призвів до світової війни. І тому б я називав "російський фашизм". Це класичний фашизм за всіма ознаками. А фашисти люблять паради, — наголосив Сергій Гайдай.

Однак, на його думку, паради — це величезний анахронізм.

— Паради — це з часів, коли були царі і королі. Сьогодні для військових стройова підготовка не має ніякого значення. Колись колонами ходили на полі бою і стріляли по ворогу, тоді стройова підготовка мала якийсь сенс. Сьогодні — зовсім ні. Сьогодні навіть вже люди перестали воювати. І наша війна відкрила нову епоху технологічної війни, бо воюють дронами, — підсумував політолог.

Нагадаємо, Україна висловила демарш країнам, лідери яких відвідали "парад перемоги" в Росії.