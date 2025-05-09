На их руках – кровь украинцев. На параде Путина заметили известных военных преступников (фото)

Среди участников шоу 9 мая — те, кто причастен к убийствам украинцев, в частности в Мариуполе

В параде в Москве приняли участие 1,5 тысячи российских военных, вовлеченных в так называемую СВО — войну против Украины. Но среди гостей было немало тех, кто может претендовать на роль военных преступников.

В частности, на параде находились северокорейские военные. Они не шагали по Красной площади, потому что в основном их перебросили на войну снова. Но руководители присутствовали. В частности, генерал Корейской народной армии Ким Ён Бок, командующий войсками КНДР в России. Ким Ён Бок – один из руководителей армии Северной Кореи. По словам представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, Ким возглавил группу из около 500 северокорейских военных. Вместе с ним приехали еще два генерала — глава разведки Ри Чхан Хо и начальник оперативного управления Син Кум Чхоль.

Корейские военные в первом ряду на параде в Москве

Путин и Ким Ён Бок

Еще один военный которого удалось узнать — Владислав Головин с позывным "Струна". Командир штурма взвода 810-й бригады морпехов РФ, он непосредственно участвовал в убийствах гражданских в Мариуполе, говорится на сайте "Миротворец". В 2022-м потерял ногу на мине — за это получил звезду "героя России". Российская пропаганда сделала из него "образец" для молодежи, которую готовят на фронт как пушечное мясо. Бригада "героя" фигурирует в многочисленных преступлениях: казни, химоружие, осада Мариуполя.

Фото Головина на сайте о героях России

Головин сидел недалеко от Путина на параде

Еще один преступник на параде — Ахра Авидзба "Абхаз" — наемник с 2014 года. Приехал в Украину, чтобы воевать на стороне российских военных, участвовал в боях под Шахтерском, Иловайском, Дебальцево, штурмовал Донецкий аэропорт. Основатель и командир незаконного вооруженного формирования "Пятнашка". Впоследствии возглавил отдел ракетно-артиллерийского вооружения так называемой ДНР. В 2020 году стал советником президента Абхазии по международным вопросам. Награжден боевиками за жестокость к украинским гражданским, пишет "Миротворец". С 2021 года находится в розыске СБУ.

Арха Авидзба

Арха Авидзба в кадре трансляции парада

"Телеграф" отмечает, что два из трех военных преступника находились к Путину ближе, чем его соратник Александр Лукашенко. Его отсадили к премьеру Армении, с которыми у него конфликт.