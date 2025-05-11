Башня "Кремля" рухнула на россиянку во время парада и сбросила её с машины (курьезное видео)

В сети уже успели высмеять инцидент

В Хабаровском крае России на параде 9 мая с автомобильной платформы прямо на человека свалилась "башня Кремля". Пока машина ехала вперед, красная звезда на макете зацепилась за гирлянду и вся конструкция рухнула вниз. Под ней оказалась женщина в форме советской армии времен Второй Мировой войны, которая упала вместе с макетом.

Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) показал российский оппозиционный политик Андрей Пивоваров. Также этот ролик был опубликован местными СМИ, которые также подтвердили, что этот случай был в Хабаровском крае.

"Символично и прекрасно. Солнечный, Хабаровский край", — написал Пивоваров.

Внимание! Видео содержит нецензурные выражения.

Что интересно, в комментариях у него спросили "что здесь прекрасного?", на что он коротко ответил: "Превращение важного события в отчетную клоунаду".

Реакция соцсетей

В сети некоторые недоумевали, почему Пивоваров смеется над этой ситуацией и даже спрашивали его, "на чьей он стороне". А других же этот случай довольно позабавил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 мая, в Москве прошел очередной путинский шабаш, посвященный "победобесию" и "демонстрации силы". Иными словами — Парад ко Дню победы. Стало известно, кто из мировых звезд приехал к Путину.