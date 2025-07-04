Дроны ударили по химзаводу? В России произошел сильный пожар (фото, видео)

Местные уже жалуются на вонь

В России в Шебекино, Белгородская область, начался сильный пожар на химзаводе. Пропагандисты говорят, что он возник после атаки БПЛА.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что над городом поднимается густой столб дыма.

"В то же время в Шебекино на Белгородщине после атаки БПЛА загорелся химзавод "Селена" - говорится в сообщении.

Пожар в Шебекино

Пожар в Шебекино

На видео, распространяемых в сети, видно, что в районе завода поднимается большой столб дыма. Фиксируется сильный пожар.

"В огне слышны хлопки, будто что-то взрывается", — сообщил местный телеграм-канал со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что над промзоной видны клубы черного дыма. Пока точная причина возгорания выясняется, но пропагандисты пишут об ударах БПЛА. Местные уже жалуются на неприятный запах и сильный дым в результате пожара.

Что известно о химзаводе "Селена"

Это химзавод по производству синтетических жирных кислот, моющих средств и ПАВ. Завод входит в состав NPF Selena, имеющего глобальный R&D центр во Вроцлаве, а также дочерние предприятия по всему миру.

Химзавод "Селена" на карте

Напомним, что в пятницу, 4 июля, Сергеев Посад — город в Московской области России рано утром подвергся атаке беспилотников, раздались мощные взрывы. После них возник пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно под удар попал Ижевский электромеханический завод "Купол", работающий на войну России против Украины.