В Казани масштабный пожар на заводе: весь город в дыму, а местные слышали взрывы (видео)

Перед этим в городе только закончилась воздушная тревога

В российской Казани произошел масштабный пожар, предварительно, в лакокрасочном цеху одного из заводов. В результате над местом происшествия в небо поднимаются черные клубы дыма.

Информация об этом была опубликована 9 июня в социальных сетях. Местные жители говорят, что якобы в цеху произошли неполадки с цистерной растворителя. Официального подтверждения этому нет.

Стоит отметить, что перед этим в городе только закончилась воздушная тревога, которая продолжалась с ночи.

Изначально в сети писали, что черный дым идет со стороны складов вооружения. Также была версия об атаке на "Казанский государственный казенный пороховой завод". Однако позже версии сменились лакокрасочным цехом в Кировском районе города.

Кроме того, местные отмечали, что в городе якобы что-то взрывалось.

Казань на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 июня в Подмосковье произошел мощный пожар. Предварительно, горел склад горюче-смазочных материалов. По сообщения российских СМИ, площадь возгорания возросла до 20 000 квадратных метров, а на месте слышны взрывы.