Дрони вдарили по хімзаводу? В Росії сталась сильна пожежа (фото, відео)

Місцеві вже скаржаться на сморід

В Росії в Шебекіно, Бєлгородська область, вирує сильна пожежа на хімзаводі. Пропагандисти кажуть, що вона виникла після атаки БПЛА.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що наразі над містом здіймається густий стовп диму.

"Тим часом у Шебекіно на Бєлгородщині після атаки БпЛА загорівся хімзавод "Селена" — йдеться у повідомленні.

Пожежа в Шебекіно

Пожежа в Шебекіно

На відео, які поширюють у мережі видно, що в районі заводу здіймається великий стовп диму. Сильна пожежа продовжує вирувати.

"У вогні чути хлопки, ніби щось вибухає", — повідомив місцевий телеграм-канал із посиланням на очевидців.

Зазначається, що над промзоною видно клуби чорного диму. Наразі точна причина займання з'ясовується, але пропагандисти пишуть про удари БПЛА. Місцеві вже жаліються на неприємний запах та сильний дим внаслідок пожежі.

Що відомо про хімзавод "Селена"

Це хімзавод з виробництва синтетичних жирних кислот, миючих засобів і ПАР. Завод входить до складу NPF Selena, що має глобальний R&D центр у Вроцлаві, а також дочірні підприємства по всьому світу.

Хімзавод "Селена" на карті

Нагадаємо, що у п'ятницю, 4 липня, Сергіїв Посад — місто у Московській області Росії рано-вранці зазнало атаки безпілотниками, пролунали потужні вибухи. Після них виникла пожежа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно під удар потрапив Іжевський електромеханічний завод "Купол", який працює на війну Росії проти України.