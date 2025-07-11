Россию массированно атаковали дроны: под прицелом несколько заводов, взрывы раздавались и под Москвой (видео)
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Некоторые заводы атаковали повторно
Украинские беспилотники в ночь на 11 июля массово атаковали Россию. Взрывы слышали в Тульской области и даже в Подмосковье.
Об атаке сообщают в российских СМИ. Генштаб и СБУ пока не комментировали удары по России.
Телеграмм-канал ASTRA пишет, что местные заявили на атаку в Пролетарском районе города, где расположены три крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ. На кадрах зафиксированы звуки мощных взрывов
Объектами атаки стали:
- АО "Конструкторское бюро приборостроения" — занимается разработкой высокоточного управляемого вооружения.
- Научно-производственное объединение СПЛАВ – производитель реактивных систем залпового огня.
- АО "Щегловский вал" — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, разрабатывающее управляемые системы вооружения для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие.
- "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова".
Все три завода уже подвергались атакам в мае и июне этого года, что свидетельствует о системном характере ударов по военно-промышленному комплексу агрессора.
Повторный удар по производству дронов
Параллельно с атакой на Тулу, украинские дроны нанесли удары в Подмосковье. Основной целью стал город Дубна, где расположены ключевые предприятия по производству беспилотников.
Под ударом оказались:
АО "Кронштадт" — первый в России серийный завод по сборке ударных и разведывательных дронов. Это уже повторная атака по заводу "Кронштадт".
Дубненский машиностроительный завод им. П. Федорова занимается разработкой наземных пунктов управления и целевых нагрузок, изготовлением деталей и узлов для беспилотников.
Напомним, Россию накрыла серия мощных взрывов и пожаров. Куда добрались дроны — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.