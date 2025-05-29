Восемь отверстий в крыше. Как выглядят разрушения завода под Москвой со спутника (фото)

Повреждения существенные

Украинские дроны успешно атаковали российский завод "Радуга" им. Березняка в городе Дубно Московской области. Сегодня появились спутниковые снимки последствий операции на заводе "Кронштадт".

На обнародованных телеграм-каналом Supernova+ спутниковых снимках отчетливо видны масштабные поражения на территории стратегического предприятия ВПК РФ. Фото показывают повреждения промышленных объектов и следы пожаров в районе уборочных заводских цехов.

"Дубной завод АО "Кронштадт". Повреждение на спутниковых снимках, 8 отверстий в крыше. 8 дронов, по 40 кг БЧ каждого, из 10 попали точно в цель. Гео 56°45’32.5" N 37°06’41.1 "E", — говоритсяв сообщении.

Что предшествовало атаке

Во время атаки на Московскую область, произошедшую утром 28 мая, дроны поразили важный российский завод. Он является стратегическим предприятием вражеского ВПК.

Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, защищающее российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжающему цехам предприятия, на которых продолжается пожар.

Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты разных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля".

В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что в России мощно пылал завод, производящий продукцию для ПВО и ракет С-300.