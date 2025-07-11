Россия может распилить на металл свой единственный авианосец – волну шуток украинцев не остановить

Авианосец с 2018 года ремонтируют

Россия может отказаться от восстановления единственного авианосного корабля "Адмирал Кузнецов". Пока его ремонт приостановлен, пользователи в сети уже шутят.

Как отмечают росСМИ, Военно-морской флот и "Объединенная судостроительная корпорация" будут решать судьбу корабля в ближайшее время. Однако вероятность списания на металлолом очень велика.

"В настоящее время его ремонт и модернизация приостановлены", – говорится в сообщении.

Авианосец "Адмирал Кузнецов"

Отмечается, что одной из главных проблем Адмирала Кузнецова называют устаревшую и ненадежную силовую установку. К тому же, пока у Кремля нет истребителя, который мог бы совершать операции на этом авианосце. Раньше это был старый Су-33, который вывели из эксплуатации. Однако существует мнение, что Россия захочет приобрести китайские самолеты J-35 пятого поколения.

Ремонт "Адмирала Кузнецова"

Кремль хотел вернуть авианосец в строй еще в 2022 году, однако во время ремонта произошло несколько аварий. В 2018-м затонул плавучий док ПД-50, а авианосец получил повреждения от падения докового крана, но остался на плаву.

В 2019 году на корабле произошел пожар, в результате чего погибли несколько человек. Одна из причин инцидента – во время сварочных работ искра попала в трюм, где было топливо.

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Реакция сети

В сети пользователи не удивлены таким решением, ведь не видят целесообразности использования авианосца. Многие отмечают, что в современных реалиях "Адмирал Кузнецов" будет достаточно легкой целью для украинских дронов и ракет. К тому же производитель этого авианосца Украина, и некоторые считают, что у россиян "мозгов не хватает отремонтировать" судно.

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