Росія може розпиляти на метал свій єдиний авіаносець - хвилю жартів українців не зупинити

Авіаносець з 2018 року ремонтують

Росія може відмовитись від відновлення єдиного авіаносного корабля "Адмірал Кузнєцов". Наразі його ремонт призупинено, користувачі у мережі вже жартують.

Як зазначають росЗМІ, Військово-морський флот і "Об'єднана суднобудівна корпорація" будуть вирішувати долю корабля найближчим часом. Однак ймовірність списання на металобрухт дуже велика.

"Наразі його ремонт і модернізацію призупинено", – йдеться у повідомленні.

Авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

Зазначається, що однією з головних проблем "Адмірала Кузнєцова" називають застарілу і ненадійну силову установку. До того ж наразі Кремль не має винищувача, який міг би здійснювати операції на цьому авіаносці. Раніше це був старий Су-33, який виведено з експлуатації. Однак є думка, що Росія захоче придбати китайські літаки J-35 п’ятого покоління.

Ремонт "Адмірала Кузнєцова"

Кремль хотів повернути авіаносець у стрій ще у 2022 році, однак під час ремонту сталось кілька аварій. У 2018-му затонув плавучий док ПД-50, а авіаносець зазнав пошкоджень від падіння докового крана, але залишився на плаву.

У 2019 році на кораблі сталася пожежа, унаслідок чого загинуло кілька осіб. Одна з причин інциденту — під час зварювальних робіт іскра потрапила в трюм, де було паливо.

Пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"

Реакція мережі

У мережі користувачі не здивовані таким рішенням, адже не бачать доцільності використання авіаносця. Чимало людей зазначають, що в сучасних реаліях "Адмірал Кузнєцов" буде досить легкою ціллю для українських дроні та ракет. До того ж виробник цього авіаносця Україна, і дехто вважає, що у росіян "мізків не вистачає відремонтувати" судно.

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