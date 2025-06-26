Путин помог КНДР построить позорный корабль: эти детали судна заметили не все, что это значит (фото)

Эти корабли очень важны для КНДР

Эсминец КНДР, который должен был стать гордостью Ким Чен Ына, а оказался невероятным позором для всего режима после неудачного спуска на воду, вероятно, был построен с помощью России. Как оказалось, все это время это буквально было "написано у него на лбу".

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о чудо-оружии Кима, причем тут Россия и что это значит.

В мае весь мир привлек неудачный спуск на воду северокорейского эскадренного миноносца класса Choe Hyon, который перевернулся прямо на глазах присутствовавшего на церемонии Кима. Лидер Северной Кореи назвал это "катастрофическим провалом" и заявил о намерении наказать виновных. Инцидент, по оценке режима, "мгновенно разрушил достоинство и самоуважение государства".

Что известно о корабле

Проект Choe Hyon

Choe Hyon — это новейший тип северокорейских эсминцев с управляемым ракетным оружием. Головной корабль заложен в мае 2024 года, спущен на воду всего через год — 25 апреля 2025 года. Это был первый надводный корабль в Корейском народном флоте, оснащенный радарами с фазированными антенными решетками и системой вертикального пуска.

Начинка:

По данным из открытых источников, флагманский корабль оснащён 74 вертикальными пусковыми установками для четырёх различных типоразмеров ракет (малые, средние, большие и сверхбольшие) в носу и на кормовой надстройке корабля.

Сверхбольшие пусковые ячейки предположительно предназначены для баллистических ракет типа Hyunmoo-4.4 или Hwasong-11. Ракета Hwasong-11, известная также как "убийца авианосцев", имеет дальность полета от 600 до 900 км и может быть оснащена ядерной или обычной головной частью массой до 4,5 тонн.

Малые и средние пусковые ячейки предназначены для зенитных ракет.

Большие ячейки могут содержать крылатые ракеты, такие как Hwasal-2. Эти крылатые ракеты с дальностью полёта до 2000 км способны поражать корабли и наземные цели. Ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой.

Флагманский корабль Choe Hyon

Корабль позора

Спустя всего месяц КНДР спускает на воду второй корабль типа Choe Hyon. Именно он и накрылся медным тазом, не успев порадовать "владыку". Корабль получил повреждения, долго валялся на боку и сейчас ушел на ремонт.

Второй эсминец класса Choe Hyon. Фото: Maxar Technologies/Reuters

Что с ним произошло

Во время спуска 5-тысячтонного эсминца с причала его корма погрузилась первой, что повлекло за собой повреждение корпуса и потерю баланса. В результате один его борт оказался под водой, а нос остался на стапеле. По оценкам южнокорейских военных, корабль лег на борт и оставался в таком положении до начала июня.

Эсминец после аварии

"Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за всеми процессами во время аварии и дал серьезную оценку: это невообразимое, недопустимое, серьезное, тяжелое происшествие и преступление, вызванное неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом", — отрапортовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Оно не сообщило, пострадал ли кто-то при аварии.

Почему корабль важен для КНДР

Публичное признание неудачи с эсминцем подчеркнуло, насколько развитие военно-морских сил важно для Ким Чен Ына, считает WSJ. Северная Корея объявила себя ядерной державой, но располагает ракетами в основном наземного базирования, которые легче обнаружить.

Сейчас ВМС КНДР располагают кораблями, которые считаются устаревшими: 70 подводных лодок и 420 боевых кораблей, в основном еще времен СССР.

Модернизация флота позволила бы Киму создать угрозу для США и Южной Кореи на море и дала возможность для "второго удара", то есть гарантированной ответной ядерной атаки в случае первого удара противника. Именно поэтому лидер КНДР озабочен строительством военных кораблей.

При чем тут россияне

КНДР открыто встала на сторону России в войне в Украине. Ким посылает своих солдат на фронт, передает технику, миллионы снарядов и ракеты. Естественно, все это не просто так. Помимо денег (например, за солдат), оружия (например, ПВО и РЭБ) Россия может делиться своими технологиями. О заинтересованности Кима в них еще в 2024 году говорил глава МИД Украины, а в 2025 году подтверждали и в США.

Судя по множественным признакам на примере с кораблями, вероятно, Ким все же получил эти технологии. Что об этом говорит:

Строительство этих кораблей началось на фоне роста военного сотрудничества между двумя странами после вторжения РФ в Украину;

В 2023 году Ким посещал базу российского флота во Владивостоке, и уже всего через полтора года первый северокорейский эсминец был торжественно спущен на воду (Пхеньян заявил, что он был построен примерно за 400 дней. Это быстрее, чем строят подобные корабли другие ведущие военные державы).

Но The Wall Street Journal называет и куда более очевидные факты, которые могут говорить о сотрудничестве. Их можно увидеть на самих кораблях. По словам старшего морского эксперта военно-аналитической компании Janes Майка Планкетта, определенные элементы дизайна новых эсминцев четко указывают на значительную степень участия России в их разработке.

Это видно, например, при сравнении корейских кораблей с эскадренными миноносцами проекта 11356, также известными как фрегаты класса "Адмирал Григорович". У них одинаковые корма и нос.

Эсминец Кима также выдает скула (линия пересечения борта с корпусом) – она абсолютно одинаковая у российского и корейского кораблей, отмечает Планкетт.

Главным отличием северокорейского корабля является длинна. КНДР сделала его больше, чтобы запихнуть туда побольше оружие. Но даже в этом случае, это наоборот говорит о помощи РФ. По мнению эксперта, поскольку это российская разработка, то северокорейцы сами бы не смогли удлинить свой корабль. По крайней мере, так быстро и безопасно.

Кроме того, на новом корабле КНДР можно заметить "Панцирь-М" – российский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс с ракетами малого радиуса действия. Это первый случай, когда "Панцирь-М" появился не на российском корабле.

Помимо этого Северная Корея переместила новый военный корабль, поврежденный во время неудачного запуска, в порт вблизи российской границы, что может указывать на роль России в ремонте судна.

Что все это значит

Военное сотрудничество между Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который поставляет ему боеприпасы для обстрела Украины, судя по всему, быстро расширяется. Расширение сотрудничества укрепляет позиции обеих стран в противостоянии Западу. КНДР и РФ, находясь под санкциями, стремятся создать противовес США и их союзникам, формируя "единый фронт" с другими странами, такими как Китай и Иран.

Это угрожает как Западу, так и Украине. Например, недавно появилась информация о том, что Северная Корея может начать производство дронов, применяемых Россией в войне против Украины. По словам главы ГУР Буданова, Россия уже активно помогает Северной Корее запустить такое производство. Речь идет о дронах типа "Гарпия" и "Герань" – российские названия для иранских "Шахедов-136". Если Северная Корея начнет их производить, то это значительно пополнит российские запасы.

Заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт и офицер ВСУ Анатолий Храпчинский в комментарии "Телеграфу" ранее заявил, что Россия, Иран и Северная Корея активно обмениваются военными технологиями. "Это настоящая "ось зла", действующая при содействии Китая. Храпчинский убежден, что это последствия стратегических ошибок Европы и США, которые позволили России продолжать давить на мир.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в России радовались прибытию первого поезда из КНДР.