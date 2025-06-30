Освобождение Змеиного: как ВСУ выгнали оккупантов с острова и почему он так важен в войне с Россией (фото, видео)

В этот день, 30 июня, отмечается годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов

В понедельник, 30 июня, отмечается третья годовщина освобождения острова Змеиный от российских оккупантов. Эта территория, которая административно относится к Одесской области, была захвачена россиянами в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Спустя четыре месяца Силы обороны Украины выбили захватчиков с острова.

"Телеграф" расскажет, что известно об операции по деоккупации острова Змеиный и почему он так стратегически важен в этой войне с Россией.

Освобождение Змеиного — что известно

Известный идеолог русского мира и путинст Дугин в свое время заявлял: "Кто владеет Змеиным, тот владеет Черным морем". Этой стратегии, вероятно, придерживались россияне, когда в первый день полномасштабного вторжения захватили остров Змеиный.

Этот кусочек суши в Черном море, который принадлежит к Одесской области, действительно важен в стратегическом военном плане. Поэтому для Сил обороны Украины было крайне необходимо отбить его у россиян. К слову, именно около Змеиного в 2022 году прозвучала легендарная фраза: "Русский военный корабль — иди на х*й", которая стала символом украинской борьбы.

Хронология событий

27 июня 2022 года украинские силы нанесли по острову Змеиный 10 точечных ударов и уничтожили еще один российский зенитно-пушечный ракетный комплекс.

30 июня стало известно, что российский гарнизон был срочно эвакуирован с острова Змеиный. В то же время Минобороны РФ заявило о так называемом "жесте доброй воли". Однако, есть данные о том, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам, а потом появились доказательства, что оккупанты покинули остров в спешке, так как оставили после себя оружие и технику.

7 июля 2022 года украинские военные высадились на острове Змеиный и вернули туда флаг Украины, как символ освобождения острова от российских оккупантов.

Как рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, во время освобождения Змеиного была использована максимально новейшая тактика с тем вооружением, которое было в то время в ВСУ. Также в этой операции были задействованы все структуры Сил обороны Украины.

"Были задействованы установки, а именно украинская САУ "Богдана" для того, чтобы наносить огневое поражение. Работали все структуры сил обороны. В то время это было едва ли не первое использование "Богданы", даже могу сказать, что платформа была на воде. Было ярко, суперово – происходило освобождение нашей территории", — рассказал Братчук.

Возвращение Змеиного и уничтожение крейсера "Москва" привели к тому, что Украина получила больше контроля в Черном море. Поэтому контроль над островом так важен в военно-стратегическом контексте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Мирослав Гай показал, как с помощью САУ "Богдана" освобождали остров Змеиный. Это историческое видео.