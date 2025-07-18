В России горит военная часть, над городом поднимается черный дым (видео)

Жители говорят, что в охваченном огнем здании раньше были армейский клуб и мечеть

Вечером 18 июля в российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар. По словам очевидцев, около 18:30 загорелось одно из зданий, расположенное в середине комплекса.

Об этом пишут росСМИ. Пламя быстро охватило крышу и второй этаж сооружения.

Некоторые журналисты утверждают, что это произошло на территории воинской части, на пересечении улиц Красноармейской и Соколова.

На место чрезвычайной ситуации прибыли пожарные подразделения – техника заезжает с разных сторон, пытаясь локализовать огонь. Также возле военного объекта дежурят несколько машин скорой помощи.

Движение на улице Красноармейской временно перекрыто. В районе пожара, по информации местных жителей, чувствуется сильный запах дыма и гари, а густые клубы серого дыма видны даже в нескольких километрах от места происшествия.

По словам жителей многоэтажки на Университетском проспекте, ранее в этом здании, которое охватило пламя, размещались армейский клуб и мечеть.

Пока официального подтверждения от российских властей нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в городе Шебекино Белгородской области случился масштабный пожар на территории химического завода. По данным российских СМИ, возгорание могло произойти в результате атаки беспилотника.