Дроны "поджарили" завод "Лукойла"? Мощный пожар вспыхнул после взрывов в России (видео)

Над местом пожара поднялся огромный столб дыма

В России раздались мощные взрывы. В результате атаки дронов возник пожар в промзоне в городе Кстово Нижегородской области. Горит битумный завод.

Об этом сообщают РосСМИ. Отмечается, что взрывы прогремели днем 7 июня. По словам очевидцев, было атаковано предприятие НПЗ "Лукойл".

"В городе Кстово, Нижегородской области неожиданный удар нанесли хорошие БПЛА по промзоне", — говорится в подписи под видео.

На кадрах виден огромный столб огня и дыма, поднимающийся в небо и охватывающий часть объекта.

В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что вероятнее всего в Кстово пожар вспыхнул на битумном заводе, принадлежащем компании "Лукойл".

"НПЗ "Лукойл" — один из ключевых активов российского топливного сектора, который напрямую работает на войну. Именно отсюда идут потоки нефтепродуктов, которые обеспечивают российскую армию горючим для авиации, бронетехники и тыловой логистики", — писал Коваленко.

В то же время, МЧС России утверждает, что вспыхнула установка по производству битума объемом 200 кубометров.

"Сегодня днем на территории промышленного предприятия по производству битума в Кстовском районе произошло возгорание", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Добавим, что нефтеперерабатывающий завод в Кстово принадлежит компании "Лукойл" и перерабатывает нефть из Западной Сибири и Татарстана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что беспилотники "поджарили" нефтебазу в Энгельсе. Возник мощный пожар.