У Росії горить військова частина, над містом здіймається чорний дим (відео)

Мешканці кажуть, що в охопленій вогнем будівлі раніше були армійський клуб і мечеть

Увечері 18 липня в російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа. За словами очевидців, близько 18:30 загорілася одна з будівель, розташована в середині комплексу.

Про це пишуть росЗМІ. Полум'я швидко охопило дах і другий поверх споруди.

Деякі журналісти стверджують, що це сталося на території військової частини, а перетині вулиць Червоноармійської та Соколова.

На місце надзвичайної ситуації прибули пожежні підрозділи — техніка заїжджає з різних боків, намагаючись локалізувати вогонь. Також біля військового об'єкта чергують декілька машин швидкої допомоги.

Рух на вулиці Червоноармійській тимчасово перекрито. У районі пожежі, за інформацією місцевих жителів, відчувається сильний запах диму й гару, а густі клуби сірого диму видно навіть за кілька кілометрів від місця події.

За словами мешканців багатоповерхівки на Університетському проспекті, раніше в цій будівлі, яку охопило полум'я, розміщувалися армійський клуб та мечеть.

Наразі офіційного підтвердження від російської влади немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в місті Шебекіно Бєлгородської області спалахнула масштабна пожежа на території хімічного заводу. За даними російських ЗМІ, займання могло статися внаслідок атаки безпілотника.