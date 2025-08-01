Чиновница прожила в браке 45 лет и оставила мужа умирать в загородном особняке

Валентина Матвиенко — известная российская чиновница из близкого круга Путина. Она уже много лет является председателем Совета федерации федерального собрания РФ. Матвиенко, которая родом из Шепетовки Хмельницкой области, один раз была замужем и прожила в браке 45 лет аж до самой смерти мужа.

"Телеграф" расскажет, что известно о муже Матвиенко Владимире и когда он умер.

Владимир Матвиенко — что о нем известно?

Валентина Матвиенко была одной из первых, кто поддержал полномасштабное вторжение Путина в Украину и до сих пор придерживается своей украинофобной позиции. Она всегда была окружена мужчинами, особенно в 80-х, когда активно строила карьеру и прыгала из должности на должность. К слову, именно в то время она получила забавное прозвище "Валька-стакан" из-за того, что никогда не отказывалась выпить наравне с мужчинами.

Владимир Матвиенко - верная соратница Путина. Фото: Getty Images

Несмотря на мужское окружение Матвиенко всего один раз была замужем — ее избранником стал уроженец Беларуси Владимир Матвиенко. Они познакомились еще во время учебы в Ленинградском химико-фармацевтическом институте и на пятом курсе сыграли свадьбу. У пары родился единственный сын Сергей.

Свадьба Владимира и Валентины Матвиенко

Известно, что Владимир Матвиенко всю жизнь был в тени жены-чиновницы, пока она меняла должности, временами жила за границей и в конце концов перебралась в Москву. При этом Владимир остался в Ленинграде и строил свою карьеру.

Владимир и Валентина Матвиенко в молодости

Владимир и Валентина Матвиенко с сыном Сергеем

Муж Матвиенко всю свою трудовую деятельность работал в военно-медицинской академии. Он пришел туда на должность научного сотрудника, а к уходу на пенсию был уже старшим преподавателем. Также известно, что Владимир Матвиенко имел звание полковника медицинской службы.

Владимир и Валентина Матвиенко в молодости

Когда умер муж Матвиенко?

Последние годы жизни Владимир Матвиенко провел в одиночестве в загородном особняке в Ленинградской области, пока жена была занята работой в правительстве в Москве. Она буквально оставила мужа-инвалида после инсульта умирать.

Владимир Матвиенко был полковником медицинской службы

Владимира Матвиенко не стало 30 августа 2018 года, ему было возрасте 70 лет. Первое время семья не разглашала, где его похоронили, однако позже стало известно, что это Никольский некрополь Александро-Невской лавры.

Владимир Матвиенко и Николай Азаров

После смерти мужа поговаривали, что Валентина Матвиенко может уйти со своей должности председателя Совета федерации федерального собрания РФ. Однако со временем она пришла в себя и продолжила работать на благо кремлевского режима, поощряя убийства украинцев.

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