Чиновниця прожила у шлюбі 45 років і залишила чоловіка вмирати у заміському особняку

Валентина Матвієнко – відома російська чиновниця з близького кола Путіна. Вона вже багато років є головою Ради федерації федеральних зборів РФ. Матвієнко, яка родом із Шепетівки Хмельницької області, один раз була одружена і прожила у шлюбі 45 років аж до самої смерті чоловіка.

"Телеграф" розповість, що відомо про чоловіка Матвієнка Володимира і коли він помер.

Володимир Матвієнко — що про нього відомо?

Валентина Матвієнко була однією з перших, хто підтримав повномасштабне вторгнення Путіна в Україну і досі дотримується своєї українофобної позиції. Вона завжди була оточена чоловіками, особливо у 80-х, коли активно будувала кар’єру і стрибала з посади на посаду. До речі, саме в той час вона отримала кумедне прізвисько "Валька-склянка" через те, що ніколи не відмовлялася випити нарівні з чоловіками.

Володимир Матвієнко – вірна соратниця Путіна. Фото: Getty Images

Незважаючи на чоловіче оточення Матвієнко лише один раз була заміжня — її обранцем став уродженець Білорусі Володимир Матвієнко. Вони познайомилися ще під час навчання у Ленінградському хіміко-фармацевтичному інституті і на п'ятому курсі зіграли весілля. У пари народився єдиний син Сергій.

Весілля Володимира та Валентини Матвієнко

Відомо, що Володимир Матвієнко все життя був у тіні дружини-чиновниці, доки вона міняла посади, часом жила за кордоном і зрештою перебралася до Москви. При цьому Володимир залишився у Ленінграді та будував свою кар’єру.

Володимир та Валентина Матвієнко в молодості

Володимир та Валентина Матвієнко із сином Сергієм

Чоловік Матвієнко всю свою трудову діяльність працював у військово-медичній академії. Він прийшов туди на посаду наукового співробітника, а до виходу на пенсію був старшим викладачем. Також відомо, що Володимир Матвієнко мав звання полковника медичної служби.

Володимир та Валентина Матвієнко в молодості

Коли помер чоловік Матвієнко?

Останні роки життя Володимир Матвієнко провів на самоті в заміському особняку в Ленінградській області, поки дружина була зайнята роботою в уряді в Москві. Вона буквально залишила чоловіка-інваліда після інсульту вмирати.

Володимир Матвієнко був полковником медичної служби

Володимира Матвієнка не стало 30 серпня 2018 року, йому було 70 років. Спочатку сім’я не розголошувала, де його поховали, проте пізніше стало відомо, що це Нікольський некрополь Олександро-Невської лаври.

Володимир Матвієнко та Микола Азаров

Після смерті чоловіка подейкували, що Валентина Матвієнко може піти з посади голови Ради федерації федеральних зборів РФ. Однак згодом вона прийшла до тями і продовжила працювати на благо кремлівського режиму, заохочуючи вбивства українців.

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