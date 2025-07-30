Был кандидатом в президенты Украины и прославлял "русский мир": куда пропал предатель Мураев во время войны

Политику объявили подозрение в государственной измене еще в 2023 году

Евгений Мураев — известная персона в украинском политикуме. Он начинал свой путь в политику с должности главы Змиевского района Харьковской области, дважды был народным депутатом и даже баллотировался в президенты. Однако во время войны пророссийский политик сбежал из Украины, а потом получил подозрение от СБУ в государственной измене.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Евгений Мураев после 2022 года и напомнить, как он продвигал "русский мир" в Украине.

Мураев и его политическая карьера в Украине

Евгений Мураев — одиозная личность в украинской политике. Он на протяжении всей своей карьеры продвигал российские нарративы и пропаганду "русского мира" в Украине. И даже запустил собственный телеканал "НАШ", как площадку для распространения своих предательских идей и развития медийности.

Родился Мураев в городе Змиев в Харьковской области. Его родители были представителями местной элиты, а сам Евгений относился к так называемой "золотой молодежи". Еще в 90-е он попытался построить бизнес, однако от этой идеи перешел к более перспективной — начал прокладывать себе путь в политику.

Евгений Мураев в молодости еще носил вышиванку

Первой ступенькой на этом пути была победа на выборах в Харьковский облсовет в 2006 году. Мураев прошел туда, как представитель олигархического проекта "Вече". А когда в 2010 Янукович стал президентом, Евгений получил должность главы Змиевской районной госадминистрации.

Евгений Мураев был рупором российской пропаганды в Украине

Уже в 2012 году Мураев попал в большую политику — он стал народным депутатом от "Партии регионов". И уже с того времени начал делать откровенно пророссийские заявления. Второй раз он прошел в Верховную Раду уже после Евромайдана в 2014 году — от партии "Оппозиционный блок" и его пророссийская риторика продолжилась.

В 2018 году Евгений Мураев запустил собственный телеканал "НАШ", который стал платформой для продвижения российской пропаганды в Украине. Сам политик часто "торговал лицом" в эфирах, поднимая свою медийность и узнаваемость. А уже в 2019 году он создал свою партию "Наши" и стал кандидатом в президенты Украины. К счастью, рейтинг у него был настолько мизерным, что ему пришлось снять свою кандидатуру.

Евгений Мураев был кандидатом в президенты Украины в 2019 году

Куда пропал Мураев после вторжения РФ?

В 2022 году британская разведка заявляла, что Кремль рассматривал кандидатуру Евгения Мураева на роль ручного президента Украины, если удастся оккупировать нашу страну. Сам политик сбежал из Украины, по некоторым данным накануне российского вторжения, по другим данным — в мае 2022 года.

В сети есть информация, что сначала Мураева видели в Вене, а потом он внезапно объявился в Пекине. Причем не просто появился, а в январе 2025 года выпустил трешовое видео-интервью с соратником-пропагандистом Александром Лазаревым.

В этом видео Мураев продвигал свое еще более сумасшедшие идеи, например, призывал украинских военных развернуть оружие в сторону власти и свергнуть ее. Также он предлагал отдать Украину переходному правительству Китая.

Мураев в 2025 году объявился в Китае

Отметим, что в 2023 году Служба безопасности Украины объявила подозрение Евгению Мураеву. Его обвиняли в государственной измене и нанесении вреда информационной безопасности Украины. В 2024 году СБУ завершила расследование и передала дело Мураева в суд.

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