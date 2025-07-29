До того, как стала "Валькой-стакан": как в молодости выглядела путинистка Матвиенко, которая родом из Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 607
Ее детские годы прошли в городе Шепетовка Хмельницкой области
Валентина Матвиенко — известная путинистка, которая с 21 сентября 2011 года является председателем Совета федерации федерального собрания РФ. Мало кто знает, что эта особа из близкого окружения Путина родом из Украины. А недавно она оскандалилась тем, что приехала на Всемирную конференцию глав парламентов в Женеве, это вызвало негативную реакцию в украинском обществе и политикуме.
"Телеграф" расскажет, что известно об уроженке Украины Валентине Матвиенко, какой она была в молодости и откуда у нее появилось прозвище "Валька-стакан".
Валентина Матвиенко — ранние годы
Соратница российского диктатора Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в небольшом провинциальном городе Шепетовка в Хмельницкой области. Сейчас ей уже 76 лет и она продолжает работать в российском правительстве, где сделала успешную карьеру.
В 1967 году Матвиенко окончила Черкасское медицинское училище с красным дипломом и сразу после этого отправилась в РФ, где продолжила получать образование в Ленинградском химико-фармацевтический институте. На пятом курсе университета Валентина вышла замуж и начала активно строить карьеру в России.
Начинала путинистка из работы в райкоме комсомола, а затем стремительно начала подниматься по карьерной лестнице. С 2003 по 2011 год Матвиенко работала губернатором Санкт-Петербурга и одновременно возглавляла правительство города. За свою трудовую деятельность Валентина Матвиенко занимала множество должностей и теперь она вот уже почти 15 лет возглавляет Совет федераций федерального собрания РФ.
Откуда прозвище "Валька-стакан"?
Еще с 80-х годов, когда Матвиенко строила карьеру и пробивала себе место под солнцем, она крутилась в соответствующих кругах, ездила на встречи и съезды компартии, посещала разные политические и культурные мероприятия. Все это часто напоминало одну большую пьянку, где большинство присутствующих были мужчины.
Так что Вале оставалось только одно — пить наравне с ними, чтобы получить желаемое и пробиться в должностях. И пила она, как поговаривают, из граненых стаканов, как и все мужчины. Так к Матвиенко и приклеилось забавное прозвище "Валька-стакан", и она его, надо сказать, полностью оправдывала.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел покойный муж соратницы Путина Матвиенко и когда он умер. Они прожили вместе более 40 лет.