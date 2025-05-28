Уже 50 дней терпит: в поведении Кадырова заметили странность

Таких длительных перерывов у него еще не было

Глава Чечни Рамзан Кадыров перестал проводить совещания. В последний раз это делалось 8 апреля, то есть прошло уже 50 дней.

Внимание на это обратило "Агентство". Отмечается, что все это происходит на фоне появления слухов о серьезной болезни Кадырова.

Отмечается, что 8 апреля он встречался с представителями силовых структур после нападения на пост ДПС в Ачхой-Мартане. После этого в telegram-канале Кадырова были сообщения о 30 мероприятиях, но ни одного совещания с тех пор не проводилось.

Впрочем, Кадыров не полностью исчез с публики — в апреле и в мае он проводил несколько личных встреч и даже пару раз ездил в Москву. Однако "Агентство" обращает внимание именно на совещания, поскольку на них необходимо тратить больше времени, лично выступать и в целом быть вовлеченным в происходящее.

До этого самым длинным перерывом между совещаниями был период между 8 января и 17 февраля, когда Кадыров, по данным СМИ, уходил в отпуск.

В СМИ появилась информация о том, что Кадырову в 2019 году поставили диагноз "некроз поджелудочной железы", однако его состояние удалось стабилизировать к концу 2024 года. 26 мая глава Чечни сообщил, что это всё "сплетни" — Кадыров появился на смонтированном ролике, но закадровый текст читал не он.

Как сообщалось ранее, в начале мая 2025 года Кадыров сообщил, что просил Путина об уходе в отставку. Имя своего преемника он не сообщал.