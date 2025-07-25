Акулы остались без обеда. Кадыров чуть не погиб на курорте, но это тщательно скрывают

Лидер Чечни и друг Путина во время отдыха в Турции едва не утонул

Глава Чечни и верный прихвостень Путина Рамзан Кадыров едва не погиб на отдыхе в Турции. Инцидент произошел, когда политик собрался искупаться в море. Через несколько минут после того, как он оказался в воде дон-дон внезапно начал барахтаться и задыхаться.

Как сообщило турецкое издание Ekonomim, Рамзан Кадыров в разгар туристического сезона отдыхал на популярном курорте в городе Мугла. Он выбрал роскошный пятизвездочный отель в районе пляжа Кайнар.

Курортная провинция Мугла, пляж Кайнар

В полдень 24 июля, Кадыров вышел на пляж и решил искупаться в море. После того, как вошел в воду, он внезапно начал тонуть. Это заметили работники отеля и вызвали береговую охрану и скорую помощь.

К сожалению, акулы остались без обеда — Кадырова быстро достали из воды, оказали первую помощь и передали медикам скорой помощи. Сообщается, что сейчас чеченский лидер находится в частной клинике, а его состояние стабилизировалась.

Акулы остались без обеда, так как Кадырова успели спасти

Примечательно, что об инциденте написали некоторые турецкие и заграничные СМИ, а вот российские издания подозрительно молчат. Также информации о том, что что Кадыров едва не утонул нет даже в продвинутых российских телеграм-каналах. Выглядит так, будто от россиян пытаются скрыть эту ситуацию.

Рамзан Кадыров уже давно имеет проблемы со здоровьем

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас жена Пескова Татьяна Навка. Радуется жизни рядом с рупором Кремля, пока ее родной Днепр обстреливает Россия.