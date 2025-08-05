Похудел, чуть не утонул и исчез: что на самом деле происходит с Кадыровым и кто может его заменить

В Кремле уже делят "трон"

Глава Чечни Рамзан Кадыров исчез из публичного пространства после того, как попал в центр внимания в Турции. По данным СМИ, он едва не утонул во время отдыха в Бодруме.

В Москве уже обсуждают возможные сценарии развития событий в случае, если Кадыров не сможет продолжать управлять республикой. Кремль уже наверняка рассматривает разные варианты будущего Чечни. "Телеграф" рассказывает, кто может управлять республикой, если Кадырова вдруг не станет.

Кадыр больной?

1 августа Кадыров опубликовал видео из тренажерного зала, очевидно пытаясь опровергнуть слухи о своей болезни. На записи заметно, что чеченский лидер значительно похудел. Тренажер, который он использует, обычно применяют во время реабилитации после серьезных заболеваний или травм.

Кадыров заявил, что "возвращается к нагрузкам после перерыва" и работает по специальной программе от тренера. Да и сам тренер говорит что-то о "восстановлении мышц". Однако с тех пор он не появлялся на общественных мероприятиях.

Кто может заменить Рамзана Кадырова в случае его смерти

Чаще всего как потенциального преемника называют Адама Кадырова — сына нынешнего главы Чечни. Однако общеизвестно, что российские власти относятся к этой кандидатуре с иронией.

Среди альтернативных кандидатов называют Магомеда Даудова по прозвищу "Лорд". Он занимает должность спикера парламента Чечни и входит в ближайшее окружение Кадырова. Даудов имеет репутацию влиятельного лица с опытом руководства и поддержкой силовых структур.

Еще одним возможным претендентом считается Апти Алаудинов – заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа "Ахмат". У Алаудинова значительный авторитет среди чеченских силовиков и он уже неоднократно выполнял важные поручения Кремля, в частности во время военных операций. Его кандидатура может рассматриваться как компромиссная — он одновременно лоялен к Москве и имеет поддержку в чеченских кругах.

Кроме того, Путин может назначить ставленника напрямую из Москвы. Хозяин Кремля может выбрать кандидата из силовиков ФСБ или Росгвардии для усиления федерального контроля над республикой. Однако проблема может возникнуть, если он будет россиянином, а не чеченцем, ведь такой кандидат может вызвать сопротивление у местного населения.

Менее вероятным, но возможным вариантом является выдвижение представителя другого чеченского клана. Такое развитие событий могло бы активизировать оппозиционные силы Кадырова, однако несет риски вооруженного противостояния.

Кто может стать преемником Кадырова

Кремлю нужна гарантия стабильности

Какой бы вариант ни был более целесообразным с точки зрения проблем республики, глава России все равно отдаст предпочтение кандидату, который обеспечит лояльность и контроль над регионом. Главным критерием станет способность удерживать Чечню в орбите российского влияния без серьезных потрясений.

Напомним, "Телеграф" писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров перестал проводить совещания. Таких длительных перерывов у него еще не было.