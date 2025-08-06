Родила 12 детей и получила награду от Путина: как выглядит и чем занимается жена Кадырова

Кадыров и его жена поженились около 30 лет назад и воспитывают 12 своих и 2 приемных детей

Глава Чечни и верный прихвостень Путина Рамзан Кадыров, который недавно едва не погиб на отдыхе в Турции, женат с женщиной по имени Медни Мусаевна Кадырова. И если о нем знают далеко за пределами РФ, то его избранница менее публична, хотя и имеет миллион подписчиков в соцсетях.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене Кадырова, как она выглядит и чем занимается.

Медни Кадырова — что о ней известно?

Медни Кадырова родилась 7 сентября 1978 года, сейчас ей 46 лет. Она происходит из уважаемой чеченской семьи, ее отец Муса был местным старейшиной. С будущим мужем Медни познакомилась еще в школе и в 1996 году они поженились.

Так выглядит первая леди Чечни Медни Кадырова. Фото: Getty Images

Известно, что в 2016 году женщина с отличием окончила Гудермесский филиал Института финансов и права. Сейчас она занимает пост вице-президента Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, которым руководит ее свекровь и мать Рамзана Аймани Кадырова. Кроме того, известно, что в 2009 году первая леди Чечни основала собственный дом моды Firdaws, который торгует мусульманской одеждой для женщин.

Показ модного дома Медни Кадыровой. Фото: Getty Images

В браке с Рамзаном Кадыровым Медни родила 12 детей, также у них есть двое приемных детей. Ходили слухи, что при рождении умерла еще одна дочь чеченского лидера и военного преступника. За воспитание детей и вклад в общественную деятельность Медни Кадырова в 2021 году получила награду от Путина, а в 2022 году — звание "Мать-героиня".

Путин вручил награду Медни Кадыровой. Фото: Getty Images

Известно, что Медни Кадырова является собственницей элитной квартиры в Москве, площадью 209,8 м². А ее общий капитал, согласно декларации за 2014 год, составляет 3,4 млн рублей. Отметим, что в 2022 году против жены Кадырова и некоторых их совместных детей были введены санкции США и Японии.

Медни Кадырова одна из самых популярных в соцсетях первых леди в регионах России. Фото: Getty Images

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