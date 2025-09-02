Под угрозой не только Крым? В Черном море очередная утечка нефти из России

Площадь пятна составляет примерно 350 квадратных километров.

В направлении временно оккупированного Крыма движется 10-тонное пятно с нефтепродуктами. В Черное море они попали из-за утечки возле Новороссийска.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что по последним данным общая площадь пятна составляет около 350 квадратных километров.

Сейчас это пятно продолжает движение в направлении оккупированного Крыма. Известно, что утечка нефтепродуктов произошла 29 августа. Как говорит специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающим с Морской спасательной службой Сергей Станичный, минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн.

В то же время еще 30 августа сообщалось, что площадь пятна составляла около 75 квадратных километров. Тогда утечка оценивалась как минимум в 4–5 тонн нефтепродуктов. Сейчас же россияне сообщают о больших масштабах аварии.

Станичный говорит, что по текущим снимкам площадь пятна уже составляет 350 квадратных километров. При этом столь масштабного пленочного загрязнения в море за последнее время еще не наблюдалось. Известно также, что пленка пятна достаточно толстая из-за характера нефтепродуктов. В настоящее время пятно нефтепродуктов имеет не менее 10 тонн и локализуется западнее Анапы. Эксперт не исключает возможности частичного выброса на берег севернее Анапы.

Де Анапа и Новороссийск

"Пятно движется в сторону Крыма, но пока проходит южнее Керченского пролива", — сказал Станичный.

Каким организмам грозит пятно нефтепродуктов в Черном море

Планктон – микроорганизмы, основа пищевых цепей. Из-за их гибели сокращается популяция рыб и т.д.

– микроорганизмы, основа пищевых цепей. Из-за их гибели сокращается популяция рыб и т.д. Рыбы – больше всего от нефтепродуктов страдают их жабры, что нарушает дыхание и постепенно отравляет организм.

– больше всего от нефтепродуктов страдают их жабры, что нарушает дыхание и постепенно отравляет организм. Моллюски и ракообразные – они отфильтровывают воду, поэтому токсины от нефтепродуктов будут накапливаться в них и убивать.

– они отфильтровывают воду, поэтому токсины от нефтепродуктов будут накапливаться в них и убивать. Птицы – в том числе чайки, бакланы. Нефть не просто склеивает их перья, но и нарушает этим теплоизоляцию и влечет за собой переохлаждение.

– в том числе чайки, бакланы. Нефть не просто склеивает их перья, но и нарушает этим теплоизоляцию и влечет за собой переохлаждение. Дельфины и другие морские млекопитающие – нефтепродукты поражают их органы дыхания и кожу, а также уменьшение количества рыбы влияет на питание.

– нефтепродукты поражают их органы дыхания и кожу, а также уменьшение количества рыбы влияет на питание. Прибрежная флора – из-за пленки на поверхности воды усложняется фотосинтез от чего погибают водоросли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему почернела вода в Черном море и какое ее качество.