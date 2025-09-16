"Враг народа и предательница": Кадыров "взорвался" после интервью Пугачевой

Кадыров обратился к Пугачевой, чтобы она "не провоцировала целый народ"

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на интервью российской певицы Аллы Пугачевой, которая объяснила, почему уехала из России. Он назвал артистку "врагом народа и предательницей".

Кадыров считает "жалкой пустой болтовней" высказывание Пугачевой о покойном первом президенте Чечни Джохаре Дудаеве, пишут российские СМИ. Ранее певица назвала экс-лидера Чечни "порядочным, интеллигентным и красивым человеком". Также Алла Борисовна выразила сожаление, что не сделала ничего, чтобы Дудаев был сейчас жив.

Джохар Дудаев, фото Getty Images

Кадыров сказал, что Дудаев якобы игнорировал проблемы чеченского народа, что повлекло за собой "рост бандитизма и финансовый упадок". Также он назвал Пугачеву "врагом народа и предательницей", которая не должна говорить о Чечне. Глава республики призвал исполнительницу "не провоцировать целый народ".

О том, каким был Дудаев и какую пользу он принес, прежде всего стоит спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позерство и пренебрежительное отношение к реальным проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. Такие враги народа и предатели, как Пугачева, не должны бессмысленно рассуждать о самом тяжелом периоде для чеченского народа. Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото Getty Images

Рамзан Кадыров поддерживает войну, начатую Россией, а также призывал к ликвидации Украины. Он отправлял чеченские войска, чтобы уничтожать украинцев. Кадыров называл Путина "своим кумиром", за которого он может "отдать жизнь".

