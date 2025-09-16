"Ворог народу і зрадниця": Кадиров "вибухнув" після інтерв'ю Пугачової

Кадиров звернувся до Пугачової, щоб вона "не провокувала цілий народ"

Голова Чечні Рамзан Кадиров відреагував на інтерв'ю російської співачки Алли Пугачової, яка пояснила, чому виїхала з Росії. Він назвав артистку "ворогом народу та зрадницею".

Кадиров вважає "жалюгідною порожньою балаканиною" висловлювання Пугачової про покійного першого президента Чечні Джохара Дудаєва, пишуть російські ЗМІ. Раніше співачка назвала екслідера Чечні "порядною, інтелігентною та красивою людиною". Також Алла Борисівна висловила жаль, що не зробила нічого, аби Дудаєв був живий зараз.

Джохар Дудаєв, фото Getty Images

Кадиров сказав, що Дудаєв нібито ігнорував проблеми чеченського народу, що спричинило "зростання бандитизму та фінансовий занепад". Також він назвав Пугачову "ворогом народу і зрадницею", яка не повинна говорити про Чечню. Голова республіки закликав виконавицю "не провокувати цілий народ".

Про те, яким був Дудаєв і яку користь він приніс, насамперед варто запитати самих чеченців. Його генеральські амбіції, позерство та зневажливе ставлення до реальних проблем чеченського народу призвели до різкого зростання бандитизму та повного фінансового занепаду. Такі вороги народу та зрадники, як Пугачова, не повинні безглуздо розмірковувати про найтяжчий період для чеченського народу. Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров, фото Getty Images

Зазначимо, що Рамзан Кадиров підтримує війну, розпочату Росією, а також закликав до ліквідації України. Він відправляв чеченські війська, щоб знищувати українців. Кадиров називав Путіна "своїм кумиром", за якого він може "віддати життя".

