Виноват человек Путина: Пугачева впервые рассказала, почему сбежала из России

Пугачева рассекретила разговор с замглавы администрации Путина

Известная российская певица Алла Пугачева, которая впечатляет поклонников молодым видом, впервые рассказала, почему уехала из России. Это произошло после начала полномасштабного вторжения страны-оккупанта в Украину.

Пугачева рассказала в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, что ее вызывали в администрацию президента Путина. Это произошло после того, как ее муж, Максим Галкин, осудил войну. Так, первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко спросил певицу, что ее не устраивает. Пугачева ответила, что ей не нравится вседозволенность по отношению к ее родным.

Сергея я знала, всегда хорошо к нему относилась. Думаю, ну ладно, пойду поговорю. Может, что-нибудь подскажет. Спросил, чем я недовольна. Сказала, что недовольна вседозволенностью. Я могу отказаться от всего, все пережить и все пропустить мимо ушей, но меня очень волнует вседозволенность в отношении нашей семьи. Алла Пугачева

Сергей Кириенко, фото из сети

Заместитель руководителя администрации Путина спросил артистку, планирует ли она выезд из России. Пугачева отметила, что у нее нет причин это делать. Тогда Кириенко показал материалы с высказываниями Галкина о войне и предположил, что ведущий наговорил многое "на эмоциях". Он добавил, что Пугачевой и ее мужу ничего не угрожает в России. Однако артистка усомнилась в искренности его слов.

Он спросил: "Собираетесь уезжать?" Я ответила: а зачем мне уезжать. А он говорит: и в самом деле, я здесь почитал… А у него на столе все материалы о Максе о том, что он сказал. Кириенко: "Это понятно, на эмоциях человек, он такой чувствительный, он же артист". А я говорю: "Подождите, вы бы хоть предупредили, что уже нет свободы слова". А он говорит: не беспокойтесь, все нормально. А я чувствую – что-то не так. Сказала: "Прощай, Сергей". И знала, что вряд ли с ним встречусь. Алла Пугачева

Пугачева и Галкин, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Алла Пугачева до пластических операций. Она многое изменила в себе.