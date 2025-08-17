"Игрушка" Кадырова стал чемпионом UFC и тут же начал прославлять своего хозяина (видео)

Чеченский боец выиграл титул UFC

В ночь на воскресенье, 17 августа, в Чикаго (штат Иллинойс, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 319. В главном событии шоу состоялся титульный бой в среднем весе между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (23-3) и чеченцем Хамзатом Чимаевым (15-0), который выступает под флагом ОАЭ.

Победу в чемпионском бою одержал Чимаев, который после своего успеха начал прославлять своего хозяина. Об этом сообщает Sport24.ru.

Хамзат заявил, что стал чемпионом благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову. Кроме того, сразу же после поединка он прокричал: "Ахмат — сила".

Конечно, в первую очередь, вера в себя. И потом моя семья. И Рамзан Ахматович (Кадыров) — он меня вернул в этот спорт, когда я завершил карьеру. Благодаря ему я стал чемпионом. Я ему дал слово, что заберу пояс в Чечню. И забрал! Я свое слово сдержал, теперь возвращаюсь домой. Хамзат Чимаев

Напомним, Чимаев близок к Кадырову и неоднократно получал от него дорогие подарки. В ответ Хамзат прославляет главу Чечни и его военные подразделения "Ахмат" по всему миру. Кроме того, Чимаев называл Кадырова "королем", а также выступал "игрушкой" для его сына Адама. К примеру, Кадыров-младший "побеждал" элитного бойца ММА в октагоне.