Путин все знал? Кто разыграл спектакль с "пленками Уиткоффа"

В Кремле решили в очередной раз сорвать мирный процесс

Предположение журналистов, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины могло записывать разговоры российских и американских чиновников, вовлеченных в выработку мирного плана Трампа, являются ошибочными из-за ряда технических и политических нюансов в самой России.

Что нужно знать:

ГУР обвинили в прослушке российских топ-чиновников

Киев не заинтересован в срыве мирных переговоров

Россияне сами разыграли спектакль со сливом разговоров

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он обратил внимание, что СМИ слили в сеть не только разговоры посланника президента США Стива Уиткоффа с помощником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым, но и опубликовали разговор Ушакова с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, также вовлеченным в российско-американские переговоры.

— Исходя из такой логики, мы еще и [российский мессенджер] Max пишем, какие-то внутренние российские каналы коммуникации? Я же не думаю, что по WhatsApp, который блокируется на территории Российской Федерации и на территории временно оккупированной, так легко пользоваться даже с VPN. Кстати, VPN они тоже запрещают сейчас активно… Блокируется всё и вся, — говорит политолог.

По его мнению, это говорит о том, что, скорее всего, записывали сами россияне.

— У них есть несколько групп влияния, и "ястребы", заметившие оживление переговорного процесса, решили это все сложить, как карточный домик. Я думаю, что действительно с разрешения непосредственно Путина, — предположил аналитик.

По его словам, логика очень проста: Дмитриев через Уиткоффа пытался "наехать" на Украину и использовать наш коррупционный скандал. Но "наскока" не получилось.

— В Женеве отбалансировали ситуацию, благодаря господину Рубио (вот действительно очень профессиональный дипломат). И большая блгодарность за отстаивание именно интересов Соединенных Штатов, где он услышал и Украину, и европейских партнеров. И когда россияне увидели, что концептуально видоизменяется тот план, то есть рамки остаются, но вносится иное содержание, то бросили все на срыв, — считает глава Центра анализа и стратегии.

По его мнению, это очень легко проследить по разнице заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, говорившего о "духе Анкориджа", и Службы внешней разведки РФ: когда в Абу-Даби (ОАЭ) начиналась первая встреча, сайт СВР выдал новость, что Великобритания якобы хочет сорвать мирный план.

— И тут (ой, как-то случайно!) в Bloomberg появляются записи разговоров именно российских чиновников. Ой, какая неожиданность! Ну, так же не бывает. Такая же ситуация была с российскими беспилотниками, которые в Польшу залетали, анонсировали тогда и СВР, и анонсировала Захарова. Та же ситуация была с "зелеными человечками" на границе с Литвой, которых там замечали. Да один в один. И сейчас тот же спектакль разыгрывается, — говорит политический эксперт.

По его словам, Украину в очередной раз обвинили, что мы якобы не хотим мира и что-то пытаемся сорвать. Однако интереса Киева в этом нет.

— А вот россияне банально сорвали этот процесс, потому что темп начал набираться? и россияне не захотели видеть давление непосредственно против Кремля. И поэтому снова пытаются организовать давление на официальный Киев, — подытожил Игорь Чаленко.

Напомним, политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" предположил, что в команде Трампа сформировались два лагеря и "пленки Уиткоффа" могут ударить по одной из них.