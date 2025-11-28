Путін все знав? Хто розіграв виставу з "плівками Віткоффа"

У Кремлі вирішили в черговий раз зірвати мирний процес

Припущення журналістів, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України могло записувати розмови російських і американських чиновників, залучених до вироблення мирного плану Трампа є хибними через низку технічних і політичних нюансів у самій Росії.

Що потрібно знати:

ГУР звинуватили в прослуховуванні російських топ-чиновників

Київ не зацікавлений у зриві мирних переговорів

Росіяни самі розіграли виставу зі зливом розмов

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він звернув увагу, що ЗМІ злили в мережу не тільки розмови посланця президента США Стіва Віткоффа з помічником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, а й опублікували розмову Ушакова з очільником Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієвим, також залученим до російсько-американських переговорів.

— Виходячи з логіки такої, ми ще й [російський месенджер] Max пишемо, чи якісь внутрішні російські канали комунікації? Я ж не думаю, що по WhatsApp, який блокується на території Російської Федерації та на території тимчасово окупованій так легко користуватися навіть з VPN. До речі, VPN вони теж забороняють зараз активно… Блокується все і вся, — каже політолог.

На його думку, це говорить про те, що скоріше за все, записували самі росіяни.

— У них є декілька груп впливу, і "яструби", які помітили жвавість перемовного процесу, вирішили це все скласти, як картковий будинок. Я думаю, що дійсно з дозволу безпосередньо Путіна, — припустив аналітик.

За його словами, логіка дуже проста: Дмитрієв через Віткоффа намагався "наїхати" на Україну і використати наш корупційний скандал. Але "наскоку" не вийшло.

— В Женеві відбалансували ситуацію, дякуючи пану Рубіо (от дійсно, дуже професійний дипломат). І велика дяка за відстоювання саме інтересів Сполучених Штатів, де він і почув і Україну, і європейських партнерів. І коли росіяни побачили, що концептуально видозмінюється той план, тобто рамки лишаються, але вноситься інший зміст, то кинули все на зрив, — вважає голова Центру аналізу та стратегії.

На його думку, це дуже легко простежити за різницею заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який казав про "дух Анкориджа", та Служби зовнішньої розвідки РФ: коли в Абу-Дабі (ОАЕ) починалася перша зустріч, сайт СЗР видав новину, що Велика Британія начебто хоче зірвати мирний план і дискредитувати Трампа.

— І тут (ой, якось випадково!) в Bloomberg з'являються записи розмов саме російських топ-посадовців. Ой, яка несподіванка! Ну, так же не буває. Так само ситуація була з російськими безпілотниками, які в Польщу залітали, які анонсували тоді і СЗР, і анонсувала Захарова. Та сама ситуація була із "зеленими чоловічками" на кордоні з Литвою, яких там помічали. Та один в один. І зараз той самий спектакль розігрується, — каже політичний експерт.

За його словами, Україну в черговий раз звинуватили, що ми нібито не хочемо миру і щось намагаємося зірвати. Однак інтересу Києва в цьому нема.

— А от росіяни банально зірвали той процес, тому що темп почав набиратися, і росіяни не захотіли бачити тиск безпосередньо проти Кремля. І тому знову намагаються організувати тиск щодо офіційного Києва, — підсумував Ігор Чаленко.

Нагадаємо, політолог Олексій Якубін у коментарі "Телеграфу" припустив, що у команді Трампа сформувалися два табори і "плівки Віткоффа" можуть вдарити по одній з них.