Неудачное испытание ракеты? В России на полигоне образовался "ядерный гриб" (фото, видео

Местные власти говорят, что качество воздуха не ухудшилось

В пятницу, 28 ноября, в России под Оренбургом на полигоне "Ясный" прогремел мощный взрыв, после которого в воздух поднялся фиолетовый столб дыма. Вероятнее причиной этого были неудачные испытания ракеты.

Что нужно знать:

Многие россияне стали свидетелями взрыва и необычного "гриба"

Местные власти не подтверждают факт испытания ракеты

В "Ясном" расположен космодром и база ракетных войск

Как пишут росСМИ, взрыв прогремел на полигоне днем 28 ноября. За запуском ракеты наблюдали десятки россиян, которых событие изрядно напугало.

Отмечается, что ракета взорвалась прямо в воздухе только на старте испытания. После этого в воздух поднялся мощный стоп дыма. Все бы ничего, но он сразу приобрел ярко-фиолетовый цвет. Обычно дым после взрыва ракет белый, серый и черный. Такие яркие цвета ему не присущи.

"Странные вещи сегодня творились над полигоном "Ясный" под Оренбургом. Там поднялся фиолетовый дым, вероятно, после взрыва ракеты. Есть предположение, что запуск прошел с неполадками, и ракета взорвалась в воздухе", — пишут росСМИ.

Дым после взрывов под Оренбургом. Фото: скриншот с видео

Как выглядит столб дыма после взрыва. Фото: скриншот с видео

Заметим, что официальное неудачное испытание ракеты в России не подтверждали. Более того, тему взрыва там обходят, только успокаивают людей, что воздух безопасен и вредных выбросов нет.

К слову, столб дыма под Оренбургом может немного напоминать даже "ядерный гриб", ведь после взрыва ядерки часто можно увидеть цветной дым.

Ядерный гриб

