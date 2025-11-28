Россияне модернизировали "шахеды": какую опасность скрывает их начинка

Первые "трофеи" уже удалось обнаружить в нескольких дронах

В беспилотных летательных аппаратах типа "шахед" были замечены новые модели радиомодемов, отличающиеся от ранее применяемых. Теперь враг использует устройства разных диапазонов, из-за чего усложняется работа по их подавлению.

Что нужно знать:

Новые модемы позволяют дронам образовывать распределённую сеть связи, через которую могут передаваться данные и поддерживаться управление в полёте

Противник адаптирует систему связи, делая её более устойчивой к обнаружению и воздействию РЭБ

Обнаружены модемы, которые могут работать в новых для этих аппаратов частотных зонах, включая диапазон 3200–3400 МГц

Об этом рассказал специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Противник не ограничился одним китайским модемом диапазона 1300-1500МГц, а стал применять радиомодемы других диапазонов. Вот первые трофеи в нескольких "шахедах написал "Флеш", показывая соответствующие фото деталей обновленных дронов.

Деталь от "шахеда". Фото: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Деталь от "шахеда". Фото: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Он добавил, что несколько из найденных модемов работают в диапазонах, отличных от ранее зафиксированных, а в эфире отмечена активность устройств других частотных групп.

Модем другого производителя и диапазон частот 3200–3400 МГц. Кроме того, в эфире зафиксирована работа аналогичных модемов диапазона 2700-2900 МГц. Добавляю возможные диапазоны частот, которые производят производители в Китае. Как видите, наша радиовойна только начинается поясняет автор поста.

Деталь от "шахеда". Фото: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов подметил, что противник ставит радиомодемы на "Герберы" и "шахеды", которые, находясь одновременно в небе, создают целую сеть связи.

В этой сети вся информация передается сразу через все модемы прямо на Россию. Подавить ее сложно, так как это целая паутина. Для чего это делается? Передача разведывательной информации из Гербера и Шахедов плюс онлайн управления "шахедами" в воздухе подчеркнул "Флеш".

Фото: Сергей "Флеш" Бескрестнов

По его словам, недавно он рассказал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому о важности контроля этого процесса.

