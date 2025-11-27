Украинцам рассказали о второй серии войны с Россией
Текущий конфликт не станет последним
Нынешний этап войны с Россией не будет решающим. Украина должна готовиться ко второму раунду конфликта, который наступит после перемирия. Для этого стране нужны выборы, реформы и развитие оборонного потенциала.
Что нужно знать:
- Перемирие будет паузой перед новой войной
- Украине нужны реформы и развитие армии
- Решающая битва впереди
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал оппозиционный российский журналист, блоггер и военный корреспондент Аркадий Бабченко. Подробнее читайте в материале: "Россияне вернутся домой и начнут резать друг друга: Бабченко о мирном плане и революции в РФ".
Бабченко подчеркивает, что Украине критически необходима пауза для внутренних перемен. Страна нуждается в выборах и перезагрузке властей.
Эксперт обращает внимание на коррупционные схемы, демотивирующие военных. Он вспоминает ситуацию с чиновниками, выносящими миллионы в чемоданах (речь об Алексее Чернышеве на пленках НАБУ, — Ред.), в то время как бойцы на передовой сталкиваются с неадекватными ценами на жилье.
Поэтому необходима реформа, развитие армии, развитие всего: ВПК, энергетики. Все это необходимо настраивать до нормального уровня, чтобы успеть подготовиться ко второй серии, которая будет неизбежна,
Журналист уверен, что Украина должна использовать время перемирия максимально эффективно. Стране следует восстановить и модернизировать военно-промышленный комплекс, энергетическую инфраструктуру и провести необходимые реформы во всех сферах.
Бабченко подытоживает свое мнение четко:
Не эта серия решающая. Решающей будет следующая серия
И добавил, что Россия использует любую паузу для подготовки к новому наступлению. Поэтому Украине важно успеть сделать то же, но более эффективно.
