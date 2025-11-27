Украинцам рассказали о второй серии войны с Россией

Текущий конфликт не станет последним

Нынешний этап войны с Россией не будет решающим. Украина должна готовиться ко второму раунду конфликта, который наступит после перемирия. Для этого стране нужны выборы, реформы и развитие оборонного потенциала.

Что нужно знать:

Перемирие будет паузой перед новой войной

Украине нужны реформы и развитие армии

Решающая битва впереди

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал оппозиционный российский журналист, блоггер и военный корреспондент Аркадий Бабченко. Подробнее читайте в материале: "Россияне вернутся домой и начнут резать друг друга: Бабченко о мирном плане и революции в РФ".

Бабченко подчеркивает, что Украине критически необходима пауза для внутренних перемен. Страна нуждается в выборах и перезагрузке властей.

Эксперт обращает внимание на коррупционные схемы, демотивирующие военных. Он вспоминает ситуацию с чиновниками, выносящими миллионы в чемоданах (речь об Алексее Чернышеве на пленках НАБУ, — Ред.), в то время как бойцы на передовой сталкиваются с неадекватными ценами на жилье.

Поэтому необходима реформа, развитие армии, развитие всего: ВПК, энергетики. Все это необходимо настраивать до нормального уровня, чтобы успеть подготовиться ко второй серии, которая будет неизбежна, подчеркнул Бабченко.

Журналист уверен, что Украина должна использовать время перемирия максимально эффективно. Стране следует восстановить и модернизировать военно-промышленный комплекс, энергетическую инфраструктуру и провести необходимые реформы во всех сферах.

Бабченко подытоживает свое мнение четко:

Не эта серия решающая. Решающей будет следующая серия подчеркнул военный корреспондент.

И добавил, что Россия использует любую паузу для подготовки к новому наступлению. Поэтому Украине важно успеть сделать то же, но более эффективно.

