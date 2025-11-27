Мощный взрыв и сильный пожар. Что известно о последствиях атаки дронов в Грозном (фото, видео)

Над городом уже поднялся густой столб дыма.

В четверг, 27 ноября, днем в Грозном в Чечне прогремели мощные взрывы. Предварительно беспилотник атаковал воинскую часть в городе.

Что нужно знать:

Дроны якобы атаковали казарму полка "Ахмат-Север" Росгвардии

Подавляющее большинство военных в этой части составляли кадыровцы

Информация о пострадавших не поступала

Об ударе по Грозному в Чечне написал военный журналист Андрей Цаплиенко: "Попадания по еще одной локации в городе Грозный в Чечне".

На опубликованном в сети видео видно, что здание в Грозном после взрывов охватило огонь. Над городом уже взвился густой столб белого дыма. Российские паблики пишут, что в одно из зданий на территории военного городка попал дрон. Однако точных данных о происхождении БПЛА и последствиях удара не приводилось.

Город Грозный на карте

Известно, что дроны вероятнее всего ударили по воинской части полка Росгвардии "Ахмат-Север", расположенной в Байсангуровском районе г. Грозном. Здесь в основном проживают именно кадыровцы.

Дым после взрыва в Грозном

Казармы полка Ахмат-Север на карте

Добавим, что 78-й моторизированный полк специального назначения "Север-Ахмат" имени Ахмата Кадырова был сформирован в начале сентября 2022 по приказу Рамзана Кадырова. Этот полк участвует во вторжении России в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 12-летняя девочка умерла из-за обстрела Россией Тернополя. За ее жизнь боролись 9 дней.