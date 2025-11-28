Невдале випробування ракети? У Росії на полігоні утворився "ядерний гриб" (фото, відео

Місцева влада каже, що якість повітря не погіршилась

У п'ятницю, 28 листопада, в Росії під Оренбургом на полігоні "Ясний" прогримів потужний вибух, після якого в повітря піднявся фіолетовий стовп диму. Ймовірніше причиною цього були невдалі випробування ракети.

Що треба знати:

Чимало росіян стали свідками вибух та незвичного "гриба"

Місцева влада не підтверджує факт випробування ракети

У "Ясному" розташований космодром та база ракетних військ

Як пишуть росЗМІ, вибух пролунав на полігоні вдень 28 листопада. За запуском ракети спостерігали десятки росіян, які були налякані та шоковані після вибуху.

Зазначається, що ракета нібито вибухнула прямо в повітрі тільки на старті випробування. Після цього в повітря здійнявся потужний стоп диму. Все б нічого, але він одразу набув яскраво фіолетового кольору. Зазвичай дим після вибуху ракет білий, сірий та чорний. Такі яскраві кольори йому не притаманні.

"Дивні речі сьогодні творились над полігоном "Ясний", що під Оренбургом. Там піднявся фіолетовий дим, ймовірно, після вибуху ракети. Є припущення, що запуск пройшов із неполадками, і ракета вибухнула в повітрі", — пишуть росЗМІ.

Дим після вибухи під Оренбургом. Фото: скріншот з відео

Як виглядає стов диму після вибуху. Фото: скріншот з відео

Зауважимо, що офіційно невдале випробування ракети в Росії не підтверджували. Ба більше, тему вибуху там оминають, лише заспокоюють людей, що повітря безпечне та шкідливих викидів немає.

До слова, стовп диму під Оренбургом може трохи нагадувати навіть "ядерний гриб", адже після вибуху ядерки часто можна побачити кольоровий дим.

Ядерний гриб

Раніше "Телеграф" розповідав, що у четвер, 27 листопада, вдень в Грозному в Чечні прогриміли потужні вибухи. Попередньо безпілотник атакував військову частину в місті. Там перебував полк "Ахмат-Північ" Росгвардії.