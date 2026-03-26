Не забули наїхати й на Зеленського

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що найважчим питанням переговорів з Україною залишаються території, однак бажаних поступок Москва наразі не бачить. В Росії це називають "відсутністю бажання" з боку Києва.

"Телеграф" зібрав головні заяви Пєскова. Зауважимо, що в них він торкнувся ситуації в Європі та відносин з США.

Головні заяви Пєскова:

Територіальне питання – головна тема на переговорах щодо України, і щодо нього досі немає жодних поступок.

Ситуація, коли члени ЄС наражаються на "енергетичний шантаж", нападкам з боку країни, яка не має стосунку ні до НАТО, ні до ЄС, викликає подив.

Росія продовжує "СВО", щоб мінімізувати "потенціал Києва для терористичної діяльності".

Слова про те, що у лютому мирна угода з Україною була майже готова — нісенітниці.

Контакти між парламентарями РФ та США дуже важливі, вони можуть допомогти у реанімації заморожених відносин між двома країнами.

Спецслужби РФ уважно відстежують усі обставини запуску українських дронів.

Володимир Путін та Пєсков

Київ може "втемну" використовувати країни ЄС та НАТО "у власних злочинних інтересах".

Слова Зеленського про необхідність готуватися до ще кількох років конфлікту з РФ не "схожі на прагнення миру".

Росія не втрачає інтерес до переговорів щодо України. Кремль розраховує на проведення наступного раунду зустрічей, як тільки дозволять обставини.

