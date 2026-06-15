Не только Трамп. Усик провел новые важные встречи в Белом доме

Среди собеседников - министр и директор ЦРУ

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик, который только на днях виделся с президентом США Дональдом Трампом, снова посетил Белый дом. На этот раз спортсмен также встретился с несколькими другими топ-чиновниками США.

Об этом сообщил боксер в сети. Отмечается, что он был на мероприятии, посвященном турниру UFC Freedom 250.

Усик успел пообщаться с госсекретарем США Марко Рубио, министром внутренней безопасности США Марквейном Малином и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

"Уже в Белом доме. Невероятная атмосфера. Очень много людей, все общаются. Ждем пока придет президент", — сказал Усик в одном из видео.

Усик разговаривает с Рубио

Это не первый визит боксера в главное административное здание Вашингтона. Ведь недавно Усик встречался с Трампом и посещал Пентагон. Кроме того, боксер встретился с ранеными украинскими военными, проходящими реабилитацию в США.

Официально причины визита Усика в Белый дом не называют, однако, вполне вероятно, что он приехал на день рождения Дональда Трампа — в воскресенье, 14 июня, ему исполнилось 80 лет. В честь юбилея президента США, возле Белого дома установили арену для турнира по смешанным боевым искусствам — UFC Freedom Fights 250.

Усик и Трамп

Какое значение имеет визит боксера в Белый дом

Впрочем, такой визит боксера в США и общение с президентом Трампом уже называют основой для политической карьеры. Хотя, по мнению политологов, Усик может пойти в президенты или мэры Киева, но наиболее вероятным успех будет на парламентских выборах.

В то же время согласно опросу компании Socis, проведенному с 12 по 18 марта, Усику доверяют 37,2% украинцев, большие проценты только у Зеленского и Залужного. А вот согласно исследованию международной компании Ipsos, рейтинг доверия к Усику вообще составил 56%. Больше только у Залужного – 63%.

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