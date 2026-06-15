Не дожил до 40: умер бывший футболист сборной Украины

Причина смерти игрока не разглашается

В понедельник, 15 июня, стало известно о смерти известного украинского футболиста Вячеслава Шарпара. Похороны бывшего полузащитника состоятся после того, как его тело доставят из Греции.

Что нужно знать

Вячеслав умер 2 июня

Тело футболиста находится в Греции

Шарпар наибольшую известность приобрел, играя за "Ворсклу" и "Волынь"

Об этом сообщила мать футболиста Валентина Шарпар. По словам женщины, Вячеслава не стало 2 июня, в день его 39-летия. Подробности не разглашаются.

Он пришел в нашу жизнь как великая радость и стал для нас настоящим даром Божьим. У нас было счастье видеть, как он растет, взрослеет, мечтает, упорно идет к своей цели и осуществляет ее, став известным футболистом. Мы радовались его успехам, его силе, его таланту. Он оставил после себя самое дорогое наследство – четырех прекрасных детей, наших внуков. И даже сегодня, когда боль кажется невыносимой, мы благодарим Бога за каждый день, подаренный нам вместе с ним. В настоящее время тело Вячеслава находится в Греции. Предстоит сложный путь возвращения его домой, в Украину, чтобы мы могли провести его в последний путь по нашим христианским традициям. Валентина Шарпар

Справка: Шарпар завершил профессиональную карьеру в 2022 году, выступал на позициях центрального, опорного и атакующего полузащитника, сыграл 2 матча за молодежную сборную Украины. Прославился, выступая в Украине за "Нефтяник", "Ильичевец" Мариуполь, "Десну", "Волынь", "Металлист", "Арсенал" Киев, "Говерлу", "Металлург" Донецк и "Ворсклу". Всего в УПЛ сыграл 191 матч, забил 25 голов. Также выступал за рубежом в "Шерифе" (Молдова), "Атырау" (Казахстан) и "Риге" (Латвия).

Как играл Вячеслав Шарпар

Напомним, в июне скончался известный украинский комментатор. Он получил смертельные ожоги на рыбалке.