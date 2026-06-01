Стаи волкособак угрожают украинцам? Зоолог раскрыл правду о гибридах

Эти виды имеют похожую на 99% ДНК

Довольно часто можно услышать истории о гибридах волка и собак, которых видели где-то в лесу. Эти животные так же опасны, как и другие дикие хищники, но есть один нюанс.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, волки могут спариваться с собаками и давать потомство, но в дикой природе таких случаев крайне мало.

"Если мы говорим, например, в вольере (скрещиваться — ред.) — да. Но если мы говорим о дикой природе (давайте будем искренними и откровенными) — эти все генетические исследования рядовых экспертов "с воздуха", базируются только на их словах", — говорит зоолог.

Игорь Дикий

Он объясняет, что определить "на глаз" перед тобой волк или волкособака трудно. Точный ответ даст исключительно генетический тест, когда расшифруют ДНК и поймут, кому она принадлежит.

"На сегодняшний день у меня нет такой информации (что в украинских лесах есть волкособаки — ред.). Когда мы проводили раньше такие генетические исследования, где предоставляли для анализа разные образцы тканей волков из степи Украины, то есть и из Херсонской области, из Полесья, из Карпат. Ни один из них не показал, чтобы там был какой-то гибрид волка и собаки", — объясняет Дикий.

Он добавляет: "Есть очень много таких "специалистов-байкарей", которые будут рассказывать, как они определяют на глаз издалека на расстоянии в бинокль, что это волко-собачий гибрид, или по цвету меха отстрелянной особи и так далее. Но это не научный подход. Это просто басни охотников".

Зоолог отмечает, что факт наличия гибрида должен подтверждать анализ, а не просто опыт человека. Кроме того, если с научной точки зрения скрещивание волка и собаки реально, это не значит, что оно происходит регулярно в дикой природе.

"Просто так волк с собакой спариваться в дикой природе не будет, если есть другие волки. Он ее просто съест. Волки часто охотятся в населенных пунктах на домашних собак на цепи, особенно в Карпатах или на Полесье, в центральной Украине, обычно, когда нечего есть. Преимущественно это опять же делают волки-одиночки, у которых нет своей стаи, потому что им легче так охотиться — собака привязана. Она не убегает, "еда" уже привязана к цепи", — резюмирует Дикий.

Волк

Для справки

Гибрид волка и собаки (часто называют волксоб или полуволк) — это результат скрещивания между волком и собакой. Эти животные обладают чрезвычайной силой и выносливостью, однако отличаются непредсказуемым характером.

Волки

Гибриды часто наследуют от волка острый охотничий инстинкт и осторожность, а от собаки меньший страх перед человеком, что делает их поведение сложным и иногда опасным для обычных владельцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отличить дикого кота от обычного. Животные имеют много общего, но есть несколько особенностей, которые выдают краснокнижного хищника.