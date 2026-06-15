Почему во время грозы нельзя мыться и подходить к окну: это игнорируют большинство людей

Даже в квартире во время грозы следует быть максимально осторожным

Во время грозы многие продолжают заниматься привычными делами дома, даже не задумываясь о возможной опасности. Однако некоторые действия в этот момент могут представлять реальный риск для здоровья и жизни.

В ГСЧС напоминают, что во время грозы не стоит пользоваться водопроводом, принимать душ, мыть посуду, а также стоять у окон. "Телеграф" расскажет, как это может повлиять на ситуацию.

Дело в том, что водопроводные трубы и электросеть проходят через весь дом и способны проводить электрический разряд в случае удара молнии рядом или непосредственно в здание. Кроме того, специалисты советуют держаться подальше от окон, металлических предметов и конструкций, ведь при попадании молнии рядом существует риск повреждения стекла и попадания осколков в помещение.

Отдельное внимание стоит уделить электроприборам. Во время грозы телевизоры, компьютеры и другую технику желательно отключить от сети. Молния часто поражает антенны и линии электропередач, что может привести не только к поломке устройств, но и к опасным перепадам напряжения.

Почему нельзя мыться и смотреть в окно во время грозы. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая одежда может защитить от удара молнии.