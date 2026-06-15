В соборе Лавры, который атаковала Россия, была необычная скандальная "икона"

Изображение вызвало споры еще несколько лет назад

В ночь на 15 июня 2026 года российская армия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — загорелась крыша. Этот собор отстроили чуть более 25 лет назад. Тогда в Лавре царила православная церковь Московского патриархата и наместник митрополит Павел (Петр Лебедь), также известный как Паша Мерседес. Он в этом соборе разместил свою псевдоикону.

На верхних хорах собора было коллективное изображение самого Павла Лебедя, главы УПЦ МП митрополита Онуфрия и покойного митрополита Владимира (Сабодана). Рисунок обнаружили в 2022 году, но просто закрасить не могли — на одежде наместника присутствует лик Иисуса Христа, выводящий изображение за пределы обычной светской картины, но и иконой "произведение" не является.

Рисунок в стиле иконы с тремя митрополитами Павлом, Онуфрием и Владимиром

Поскольку Успенский собор является государственным историческим памятником, любые работы или росписи должны были согласовываться с Министерством культуры и заповедником. Собственно, и убрать рисунок тоже можно было только по процедуре. В настоящее время состояние изображения не известно. "Теперь, вероятно, огонь все уберет. Решит вопрос. Жаль, что такой ценой", — отметила журналистка Анна Мамонова.

Заметим, с января 2023 г. государство в лице заповедника не продлило договор аренды с УПЦ МП на главные храмы. Успенский собор и Трапезную церковь официально вернули в государственную собственность. Экс наместник же имеет в багаже подозрения от СБУ за оправдание российской агрессии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Павел Лебедь известен своей приверженностью президенту-беглецу Украины Виктору Януковичу, которого он сравнивал с Иисусом. В его церковном наследии также отпущение грехов маньяка Анатолию Оноприенко.