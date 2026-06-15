Россия хочет уничтожить "Новую почту"? Названы 3 причины ударов по терминалам компании

Аналитики считают, что враг пытается навредить не только инфраструктуре

Атаки по объектам "Новой почты" являются частью более широкой стратегии Кремля, считают военные аналитики. В ночь на 15 июня Россия в очередной раз атаковала компанию — под удар попал терминал в Киеве с самым современным оборудованием. Этот удар далеко не первый.

В целом эксперты выделили три задачи, которыми может руководствоваться Россия:

Ослабить логистические возможности Украины, в частности, возможную перевозку военных компонентов или волонтерской помощи. Использовать удары для внутренней аудитории в качестве демонстрации собственных возможностей. Нанести ущерб экономике Украины, атакуя крупную компанию-налогоплательщика и работодателя.

Враг охотится за логистической инфраструктурой

Как отметил в комментарии "Телеграфу" военный эксперт Олег Стариков, россияне целят по логистике, а эти удары являются частью крупной операции врага против логистики.

"Они наносят удары по логистике не только в тактической зоне, но и в оперативной и стратегической. Терминалы "Новой почты" они считают законной целью, поскольку, по их мнению, там находятся компоненты дронов, которые перевозятся грузовиками этого предприятия", — говорит Стариков и подчеркивает: "Противник проводит операцию по взятию под контроль всех путей снабжения ВСУ, одним из элементов которых является логистическая сеть НП". К этой же логике эксперт относит и удары по "Укрпочте".

Кремль использует такие атаки для пропаганды

Соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) и руководитель аналитического департамента центра Оксана Кузан объясняет, что удары по "Новой почте" или "Укрзализныце" могут свидетельствовать о повышенном враге внимания к украинской логистической инфраструктуре. В то же время, это и морально-психологическое давление на украинцев, ведь этим сервисом пользуются многие люди.

Нельзя исключать, что на фоне последних успешных ударов сил обороны Украины по логистическим узлам и объектам противника, в частности на ТОТ, российская пропаганда будет использовать такие удары для внутренней аудитории как демонстрацию собственных способностей. Однако важно понимать, что Россия наносит удары по гражданской и логистической инфраструктуре украинских городов с первых дней великой войны, то рассматривать их как какие-то "ответные удары" было бы некорректно. Оксана Кузан, соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества

Давление на украинский бизнес

Военный аналитик, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко считает, что Россия не только пытается лишить возможности использовать "Новую почту" в прифронтовых районах, но и создать препятствия для самого существования компании. "Они думают, что через "Новую почту" проходят определенные объемы волонтерской помощи, поддержки для фронта, для наших бойцов, но враг явно ошибается, потому что Украина, Силы обороны, гражданское общество, волонтерское сообщество создают альтернативные способы доставки грузов для обеспечения фронта", — подчеркивает он. По его словам, нарушить логистику враг надеется тщетно.

Другой момент – реакция россиян на успешные действия по нарушению логистики на юге, на оккупированной территории и желание ослабить Украину. "Цель этих действий, в том числе, — создать условия для наших наступательных операций, чтобы вытеснить врага, нанести ему максимальные потери и держать ситуацию под контролем. Поэтому это еще одна из причин, почему агрессор стремится наносить Украине экономический ущерб", — говорит Мусиенко. "Новая почта" как крупная компания и налогоплательщик стала мишенью, чтобы нанести максимальный экономический ущерб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время ударов по "Новой почте" на прифронтовых территориях были повреждены терминалы в Запорожье, Днепре, Славянске и т.д. Недавно Россия также атаковала терминал Укрпочты в Харькове. Россияне официально заявили, что наносят удары по почтовому оператору из-за якобы транспортировки товаров двойного назначения.